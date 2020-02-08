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08.02.2020 11:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пласидо Доминго споет в Мариинском театре

Текст: Наталья Кожевникова
Великий певец выйдет на Новую сцену Мариинского театра в заглавной роли в опере Верди "Симон Бокканегра".
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры. Фото: Пресс-служба Мариинского театра Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры. Фото: Пресс-служба Мариинского театра
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры. Фото: Пресс-служба Мариинского театра

Пласидо Доминго давно сменил теноровые партии на баритоновые, но его голос безошибочно узнаваем по необыкновенному тембру, индивидуальности интонаций. В Мариинском театре Доминго регулярно выступает с 1992 года: тогда он пел Отелло. Последние 5 лет Доминго приезжает ежегодно, выступает в партии Симона Бокканегры (с 2016 года). Летом прошлого года участие Доминго в спектакле не состоялось из-за болезни певца, тогда его заменил Роман Бурденко, один из ведущих баритонов Мариинского театра.

Певец рассказал "РГ" о той истории, о партии Симоне Бокканегра и конкурсе Пласидо Доминго "Опералия".

Что значит выйти вместо самого Доминго в заглавной партии вместо роли второго плана, которую вы должны были петь, почти мгновенно впрыгнуть в спектакль, перестроиться?

Роман Бурденко: Я выходил, понимая, что для кого-то это будет неприятным сюрпризом, но я относился к этому как профессионал, который постарается донести все, что есть в этой опере, все, что мы репетировали вместе с Доминго, и сказать людям, что я также очень ждал в этот день выхода Пласидо.

В случае с Симоном Бокканегрой и Паоло Альбиани, которого я пою в спектакле с Пласидо Доминго, - это большая история для многих баритонов. Для того, кто не пел Симона, Паоло - это своего рода Яго, повод для разговора о реализации и невозможности реализации. Будучи умным, политически хитрым человеком, Паоло отдает власть Симону и постоянно напоминает ему об этом. Все, что говорит Симон, обращаясь к патрициям, к народу, Паоло хотел бы сказать от себя, стоя на его месте. Партия Паоло Альбиани - в одном шаге от Симона по драматическому наполнению, по накалу страстей, она почти ничем не уступает. Я пел обе партии и всегда держу их обе в голове. Такие парные партии для одного голоса есть во многих операх: Фальстаф и Форд в "Фальстафе", Елецкий и Томский в "Евгении Онегине", Роберт и Эбн Хакиа в "Иоланте", Тонио и Сильвио в "Паяцах". Я держу в голове их все, потому что взаимодействие в опере этих персонажей во многом зависит от того, насколько ты понимаешь структуру оперы в целом, зная все направления, ты можешь увидеть спектакль словно бы сверху, и даже в случае необходимости экстренно ввестись в спектакль, который ты не репетировал, кого-то заменяя, не только здесь, но и в Европе, можешь предсказать, что будет происходить в постановке. Ты держишь все линии, в какой-то мере как дирижер, как композитор, смотря на все это произведение целостно, чтобы наполнить и ничем не испортить то чудо, которое должно произойти на спектакле.

В роли Симона Бокканегра - Роман Бурденко. Фото: Пресс-служба Мариинского театра

Вот сейчас, ради "Симона Бокканегра" с Доминго, ради того, чтобы с человеком такого масштаба еще раз выйти в одном спектакле вместе, на родной Мариинской сцене 16 февраля, я лечу из Лас-Пальмас, с Канарских островов рано утром после вечернего спектакля сначала в Париж, буду брать себе специального помощника, который позволит быстро пройти все паспортные контроли, отказываюсь от отдыха, который мог бы быть на островах после последнего спектакля, и без паузы - на репетицию и спектакль. Участие Доминго - это большая радость и для меня, и для всего театра, и для Валерия Гергиева, который будет на этом спектакле вместе с нами.

У вас не только партнерские отношения с Пласидо Доминго, в вашем багаже победа в "Опералии", в конкурсе Доминго, где он - главный судья.
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Роман Бурденко: Тогда на "Опералии" в Пекине был слишком короткий временной промежуток, и никто не успел пообщаться достаточно, как хотелось бы. В отличие от других конкурсов "Опералии" в Пекине в основном были азиатские агенты и критики. Но это все равно до сих пор дает возможность сотрудничества с фондами, которые есть у Пласидо, с его семьей, и со многими людьми, которые занимаются его проектами. "Опералия" следит за нашими успехами, поддерживает, выкладывает анонсы на наши спектакли на своих страницах, и всегда помогает с тем, чтобы попасть на спектакли Доминго. Вот сейчас я был в Берлине в Штатсопере на "Травиате", где Доминго пел Жермона. Он в великолепной форме! Каждый раз это большая радость видеть его и на сцене, и в процессе репетиций. Я понимаю, почему люди прилетают на его спектакли даже с других континентов. И простой, неискушенный зритель, и очень подкованный, и профессионал могут многое для себя открыть, почерпнуть у этого большого артиста.

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