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08.02.2020 17:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы лидирующие по числу браков регионы России

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Санкт-Петербург, Севастополь и Камчатский край возглавили условный рейтинг регионов РФ, где заключается наибольшее число браков на 1000 человек. Такие данные Росстат опубликовал в ежегодном докладе о социально-экономическом положении России.

Согласно его данным, за январь-ноябрь 8,8 брака на 1000 населения, в Севастополе - 8,5, а в Камчатском крае - 7,6 брака на 1000 человек. Далее следуют Приморский край (7,4 брака), Калининградская область, Московская и Иркутская области (7,2).

Фото: iStock
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Интересно, что Севастополь с момента возвращения России в состав РФ каждый год оказывается в числе регионов-лидеров по числе заключенных браков. И в прошлом году в городе-герое оформили отношения 3825 пар.

В целом за 11 месяцев 2019 года в России заключено почти 844 тысячи браков, что примерно на три тысячи меньше, чем годом ранее за тот же срок.

Меньше всего браков в 2019 году зафиксировано в Республике Ингушетия (3,9 брака на 1000 человек), и в Ленинградской области - 4,1 брака. Количество разводов сократилось с 541 тысячи за 11 месяцев 2018-го до 472 в 2019-м. Чаще всего супруги оформляли разводы в Сахалинской области - 5,3 развода на 1000 человек, в Камчатской области - 4,6, в Республике Карелия и Мурманской области - 4,5 на 1000.

Реже всего разводились жители Чечни и Ингушетии - 0,7 и 0,8 развода на 1000 населения. Следует отметить, что жители регионов Северо-Кавказского федерального округа заключают меньше всего браков в РФ и меньше всего разводятся.

Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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