Онколог рассказал, в какие мифы о раке нельзя верить

Александр Дорофеев (справа) после вручения премии "Будем жить" в номинации "Лучший доктор онколог". Ежегодно под его руководством лечатся более 12 тысяч пациентов Фото: Пресс-служба ГБУЗ СО "СООД"

Считается, что здоровый образ жизни и изменение пищевых привычек могут снизить риск заболеть раком, при этом опухоли обнаруживают у людей с разным ритмом жизни. Что на самом деле может снизить риск?

Александр Дорофеев: Чтобы снизить риск, нужно, прежде всего, показываться доктору. В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя. На них можно, в том числе, пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога.

Это позволяет выявить предопухолевые патологии (папилломы, полипы, аденомы и другие явления, которые могут перейти в рак, а могут и не перейти) и начать профилактику и выявить болезнь на ранних стадиях, что позволяет врачам лечить пациентов гораздо быстрее, дешевле и с меньшими затратами. В том числе психоэмоциональными.

Но часто люди обращаются с выраженными симптомами, и тогда болезнь, как правило, находится на серьезных стадиях, которые требуют длительного лечения без гарантии выздоровления.

На какие изменения в состоянии здоровья следует обращать внимание?

Александр Дорофеев: Универсального "рецепта" не существует. При заболеваниях молочных желез - это появление уплотнения, его женщина может сама обнаружить. Выделения из сосков, деформация молочной железы, появление лимфатических узлов в подмышечной впадине, втяжение соска, покраснение кожи, эффект лимонной корки на коже. При гинекологии - болезненные ощущения, необычные выделения и так далее. При раке легких периодический непреходящий усиливающийся кашель. При заболеваниях простаты - нарушения мочеиспускания.

Нужно следить за тем, чтобы на коже не было новых образований (родинок). Должно насторожить, если пятно или новообразование увеличивается со временем, имеет неровные края, волосы на нем выпадают. Появление участков депигментации и гиперпигментации тоже причина пойти к дерматологу.

При каждой локализации есть определенные симптомы. В любом случае, если почувствовали, что что-то неладное со здоровьем, нужно обратиться к врачу, можно - к участковому терапевту. Он проведет необходимые обследования, и в случае необходимости направит к специалисту более узкого профиля.

Как часто нужно показываться врачу, если ничего не беспокоит?

Александр Дорофеев: Единого графика диагностических процедур нет. У мужчин чаще всего развивается рак легких, кожи и предстательной железы. У женщин - рак яичников, кожи и молочной железы. Соответственно, мужчинам нужно показываться урологу раз в год и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет. Женщинам раз в полгода проходить осмотр гинеколога и маммолога. Женщинам до сорока лет нужно проходить УЗИ молочных желез раз в полгода, тем, кто старше 40 лет - маммографию раз в два года.

Раз в год всем нужно проходить флюорографию.

Часто появляются новости о том, что некоторые продукты способны вызвать рак. Чему из этого можно верить?

Александр Дорофеев: Нельзя сказать, что какие-то продукты противопоказаны всем. Мясные продукты действительно могут вызывать рак кишечника, потому что при их переваривании образуются канцерогены индол и скатол. Не рекомендуется кофе в больших количествах при мастопатии, много шоколада, вино - только в умеренных дозах.

Рекомендуется употреблять продукты растительного происхождения - свежие овощи и фрукты: в них много витаминов и антиоксидантов. Они полезны всем, но являются средством профилактики, а не предотвращения болезни.