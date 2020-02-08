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08.02.2020 18:10
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Присутствие россиян среди заложников в Таиланде маловероятно

Текст: Евгений Гайва
Вероятность присутствия российских туристов среди захваченных в Таиланде заложников очень мала, сообщили "РГ" в Ростуризме.

Ранее стало известно, что в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу и захватил заложников.

"Мы находимся на связи со всеми ведомствами. Надеемся, что поскольку эта местность находится далеко от туристических зон, скорее всего, российских туристов в заложниках нет", - отметил собеседник "РГ".

Фото: iStock
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Для получения более полной информации необходимо дождаться разъяснения МИД России, подчеркнули в Ростуризме.

По сообщению МИД России, военнослужащий открыл стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Нападавший удерживает заложников в торговом центре "Терминал-21". Место происшествия оцеплено полицией.

Сообщается также, что в результате стрельбы погибли 17 человек.

Экономика Туризм В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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