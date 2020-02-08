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08.02.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

Почему аварийность вертолетов в России продолжает расти

Текст: Наталия Ячменникова
Трагедия Bell 406 возле города Лаишево в Татарстане, унесшая жизнь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, стала 13-й начиная с 2000 года VIP-катастрофой с вертолетами, в которых погибли известные люди.

Ошибка пилотирования, плохая погода и неисправность техники - это основные версии аварии. Расследованием занимается Приволжское Следственное управление на транспорте СК России.

Сегодня в России резко увеличилось число западных вертолетов. Эксперты не устают повторять: одна из проблем западной техники в том, что она "не умеет прощать". Даже минимальных нарушений или отклонений от технических требований, правил летной и технической эксплуатации. Вообще вертолеты очень чувствительны к конструктивно-производственным недостаткам и ошибкам пилотирования.

В то же время эксперты уверены: нет никаких оснований для того, чтобы безопасность полетов вертолетов в принципе была ниже безопасности полетов самолетов. Но аварийность "вертушек" продолжает расти. Так, в наступившем году это уже второе серьезное ЧП. Напомним: в январе в Подмосковье упал частный вертолет Robinson R-44. К счастью, тогда обошлось без жертв.

В свое время специалисты ГосНИИ гражданской авиации привели любопытные цифры соизмеримости аварийности вертолетов в России и США. Оказывается, у нас на одну катастрофу тогда приходилось 3,7 происшествия, в США - 5,35. Как говорят эксперты, ситуация сегодня если и изменилась, то не на много. Что это значит? В России возникающие отклонения от штатной работы чаще заканчиваются аварией или катастрофой.

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан/РИА Новости
Стали известны подробности крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Из различных источников известно, что около 85 процентов всех воздушных ЧП происходят по вине человеческого фактора. Но это не значит, что виноваты именно пилоты. Плохое обслуживание на земле, закачка некондиционного топлива - все из этой серии. А "указивки" важных персон, которые оказываются на борту?

Например, когда разбился губернатор Александр Лебедь, на ленте "черного ящика" сохранилась запись: Лебедь настаивал на взлете в нелетную погоду, но при этом с генеральской прямотой обещал взять на себя всю ответственность за полет. Вертолетчики говорят, что если бы губернатор выжил, то не дал бы экипаж в обиду.

Кстати, сахалинский губернатор Фархутдинов также лично приказал летчикам отклониться от маршрута…

Расследователи, безусловно, установят, что же стало причиной жесткой посадки Bell 406. Хотя, как подчеркивают эксперты, практически никогда не бывает какой-то одной причины. Любое воздушное ЧП, не говоря уже об авиакатастрофе, - это сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов.

- Случилось авиационное происшествие, которого наверняка могло не быть, - говорит член Всемирного фонда безопасности полетов, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. - Еще одно в ряду происшествий с вертолетами, в которых погибли или пострадали известные в государстве люди. Разные, вроде бы, причины (столкновение с проводами, полет на предельно малой высоте, обледенение, резкое ухудшение видимости и т.п.) объединяет одна, общая для всех случаев: нарушение писанных и неписанных законов безопасности полетов.

VIP-катастрофы с вертолетами

2000 год - на собственном вертолете разбился известный офтальмолог Святослав Федоров.

2002 год - под Абаканом разбился вертолет Ми-8. Погибли семеро, включая губернатора Красноярского края Александра Лебедя.

2003 год - в Хакасии потерпел крушение вертолет Robinson-44, на котором летели гендиректор Западно-Сибирского металлургического комбината Анатолий Смолянинов и его супруга.

2003 год - на вертолете Ми-8 погиб сахалинский губернатор Игорь Фархутдинов.

2008 год - в Хабаровском крае разбился вертолет "Еврокоптер", за штурвалом которого в кресле второго пилота сидел директор самого крупного в Приморье производителя колбасных изделий "Ратимир" Александр Труш.

2009 год - на Алтае потерпел крушение вертолет Ми-171 авиапредприятия "Газпром авиа". Из 11 находившихся на борту выжили четверо. Среди погибших - полпред президента РФ в Госдуме Александр Косопкин.

2009 год - губернатор Иркутской области Игорь Есиповский погиб в результате катастрофы вертолета Bell 407.

Фото: youtube.com
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2013 года - в Тверской области разбился вертолет Agusta 119, погибли пилот и начальник организационно-административного управления Рослесхоза Сергей Медведев.

2014 год - в Мурманской области при крушении вертолета Ми-8 погибли 16 человек, в том числе замглавы региона Сергей Скоморох и глава компании "Апатит" Алексей Григорьев. Причиной трагедии стали ошибки экипажа.

2014 год - в Санкт-Петербурге в залив упал частный вертолет SA 341 Gazelle, в котором находился директор компании "Глобал" Алексей Афонченков.

2017 года - на Алтае на Телецком озере разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находился бывший зампред правительства Республики Алтай, местный предприниматель Анатолий Банных и еще четыре человека. По данным МАК, вертолет не имел права взлетать в темное время суток при штормовом предупреждении.

2018 год - в катастрофе вертолета AS 350 B3 в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы

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