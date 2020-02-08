Сингапур ужесточил правила въезда побывавшим в КНР иностранцам

Руководство Сингапура ввело новые требования по отношению к побывавшим в Китае иностранцам, имеющим право проживания в республике. Данные меры связаны с пресечением распространения коронавируса.

При наличии разрешения на работу, все желающие вернуться в Сингапур из Китая обязаны получить разрешение от министерства людских ресурсов, передает ТАСС. Ходатайство на его выдачу должен направить работодатель, который в дальнейшем обеспечит сотруднику пребывание на карантине.

Более 30 тысяч граждан Китая, имеющих разрешение на работу в Сингапуре, до сих пор не вернулись на остров после празднования восточного Нового года.

Ранее Сингапур закрыл въезд в страну гражданам КНР, а также иностранцам, побывавшим в Китае, которые не имеют разрешения на постоянное проживание в городе-государстве.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. На данный момент заражения выявлены в 24 странах мира, в том числе в России. Число жертв превысило 720.