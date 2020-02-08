Новости

МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США 06:33
Сингапур ужесточил правила въезда побывавшим в КНР иностранцам 06:27
В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино 05:46
В генштабе Ирана заявили о нанесении серьезного урона базам США в Ираке 05:21
Байден заявил о низких шансах на победу в Нью-Гэмпшире 05:11
Компания Royal Caribbean запретила гражданам КНР пользоваться ее лайнерами 04:46
Глава МИД Венесуэлы на русском языке поблагодарил Лаврова за визит 04:39
В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие 04:09
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС 04:04
Число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 720 03:37
США выделят Китаю 100 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом 03:30
Посол РФ в США заявил о необходимости работать в созидательных целях 02:37
Ливия потеряла миллиард долларов из-за закрытия нефтяных объектов 02:02
Полиция арестовала британку за "непристойное обнажение" на Мальдивах 01:44
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом 01:31
Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа 01:01
Иран сообщит новые подробности ракетного обстрела базы США в Ираке 00:50
Один из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки 00:15
Мишустин назначил замминистра строительства и ЖКХ 07.02.2020
В ЛНР жертвами обстрела украинских силовиков стали четверо ополченцев 07.02.2020
Бегемоты из зоопарка Пабло Эскобара угрожают экосистеме Колумбии 07.02.2020
США ввели санкции против крупнейшего авиаперевозчика Венесуэлы 07.02.2020
Минздрав Татарстана: Угрозы жизни пострадавших при крушении вертолета нет 07.02.2020
В Хабаровске введут масочный режим из-за коронавируса и гриппа 07.02.2020
Следователи возбудили дело по факту крушения вертолета в Татарстане 07.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
08.02.2020 06:27
Рубрика: В мире

Сингапур ужесточил правила въезда побывавшим в КНР иностранцам

Руководство Сингапура ввело новые требования по отношению к побывавшим в Китае иностранцам, имеющим право проживания в республике. Данные меры связаны с пресечением распространения коронавируса.

Фото: iStock
Ученые выявили нового вероятного переносчика коронавируса

При наличии разрешения на работу, все желающие вернуться в Сингапур из Китая обязаны получить разрешение от министерства людских ресурсов, передает ТАСС. Ходатайство на его выдачу должен направить работодатель, который в дальнейшем обеспечит сотруднику пребывание на карантине.

Более 30 тысяч граждан Китая, имеющих разрешение на работу в Сингапуре, до сих пор не вернулись на остров после празднования восточного Нового года.

Ранее Сингапур закрыл въезд в страну гражданам КНР, а также иностранцам, побывавшим в Китае, которые не имеют разрешения на постоянное проживание в городе-государстве.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. На данный момент заражения выявлены в 24 странах мира, в том числе в России. Число жертв превысило 720.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета
Суд арестовал генерал-полковника Арсланова
СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам