У российско-китайского сотрудничества появились новые возможности

Не отразится эпидемия в среднесрочной перспективе и на российско-китайских торгово-экономических отношениях. Уверенность в этом выразил посол России в КНР Андрей Денисов.

"Ущерб экономическому сотрудничеству не будет критическим. В прошлом году объем товарооборота вышел на уровень 110 миллиардов долларов, к 2024 - планируем нарастить до 200 миллиардов. Несколько беспокоит ситуация в сотрудничестве по сельскому хозяйству, но надеемся, что оно продолжит развиваться. Сегодня это не только экспорт и импорт сельхозпродукции - это и создание совместных производств, инвестиции", - отметил дипломат.

Более того, эпидемия несет новые возможности укреплению двустороннего взаимодействия по отдельным секторам экономики. Об этом в интервью информационной службе мобильного приложения службе "Россия-Китай: главное" заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

"Я уверен, что никакого серьезного негативного влияния эпидемия на наши торгово-экономические отношения оказать не может. Конечно, могут вводиться временные карантинные меры в соответствии с нормами ВТО и нашими соглашениями. Это может касаться, прежде всего, продукции животного происхождения. Но в других сферах, наоборот, сотрудничество резко активизировалось. Например, в медицинской промышленности. А в долгосрочном плане ситуация говорит о необходимости углубления сотрудничества в таких наукоемких отраслях, как биоинженерные технологии, фармацевтика, приоборостроение", - отмечает собеседник информслужбы. Он высоко оценил предпринимаемые КНР меры по противодействию распространению коронавируса.

"Меры, предпринимаемые руководством КНР по борьбе с эпидемией, впечатляют. Весь мир восхищен оперативностью и масштабом действий по предотвращению распространения инфекции, а также сплоченностью и дисциплинированностью китайского народа, объединившегося перед этой угрозой. Я думаю, всему миру стоит поучиться у КНР организации работ по преодолению чрезвычайных ситуаций", - подчеркивает Глазьев.

По его мнению, нынешняя эпидемия вирусной пневмонии не окажет критического влияния на экономическое развитие Китая. В этом прогнозе Глазьев не одинок. Так, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее выразила уверенность в способности китайской экономики продолжать стабильное развитие. Она поддержала политику китайских властей по предотвращению влияния эпидемии на национальные рынки.

Многие регионы КНР ввели десятки мер по поддержке бизнеса на фоне кризисных явлений, вызванных эпидемией коронавируса. Вот основные из них:

- введение льготных цен на воду и электричество для предприятий;

- снижение или отмена налога на землепользование;

- отмена арендной платы для малых и микропредприятий на срок от одного до трех месяцев;

- снижение квартплаты для квартиросъемщиков; арендодатели имеют право потребовать соразмерную компенсацию от местного правительства;

- расширение кредитования оказавшихся в кризисной ситуации предприятий, а для предприятий, производящих защитные медицинские материалы, процентная ставка кредитования снижена наполовину;

- частичный возврат налогов и сборов предприятиям, не сокращающим персонал на фоне кризисной ситуации.