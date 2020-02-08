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Рубрика: В мире

Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме. Срок его контракта истекал лишь в июле, но, как считают местные эксперты, Виндману "аукнулись" показания, которые он не так давно давал в ходе процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

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На показаниях Виндмана в том числе строились обвинения в адрес Трампа в давлении, которое тот якобы оказывал на власти Украины, требуя от президента Владимира Зеленского начать расследование деятельность Хантера Байдена, сына своего потенциального соперника на будущих выборах.

Напомним, что в ходе слушаний эти обвинения в адрес главы Белого дома были сняты. Тем не менее, комментируя решение об увольнении адвокат Виндмана заявляет, что его клиент был уволен "за то, что говорил правду".

По данным американских СМИ теперь "эксперт по Украине" продолжит свою работу в Пентагоне.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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