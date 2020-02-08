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08.02.2020 07:50
Рубрика: В мире

В Финляндии родители получат отпуск по уходу за ребенком до 7 месяцев

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Финляндии с 2021 года родитель может взять отпуск по уходу за ребенком на срок до семи месяцев. Мать и отец новорожденного получат в качестве оплачиваемого отпуска по 164 дня каждый, причем один из них может передать другому до 69 дней после рождения ребенка, если это необходимо, сообщает The New York Times. Эта мера должна вступить в силу с осени будущего года.

Фото: iStock
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Беременные женщины также будут иметь право на один отпуск по беременности и родам до предполагаемой даты рождения. Одинокий родитель сможет взять двойной отпуск, дважды по 164 дня. В настоящее время в Суоми у матерей отпуск по беременности и родам составляет четыре месяца, а у мужчин - два.

С помощью этой меры, которую министр здравоохранения Финляндии назвал "радикальной и ожидаемой", эта скандинавская страна намерена не только бороться с гендерным неравенством, но и оживить рождаемость в стране. В период с 2010 по 2018 год число новорожденных в стране сократилось примерно на одну пятую и сейчас составляет 47 577 новорожденных на 5,5 миллиона жителей, уточняет Bloomberg.

Благодаря нововведению Финляндия станет первой страной Евросоюза с самым продолжительным отпуском для родителей. Так, например, во Франции оплачиваемый отпуск по беременности и родам для матерей составляет до 16 недель по сравнению с одиннадцатью днями отпуска для отцов.

В мире Европа Финляндия Общество Семья и дети

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