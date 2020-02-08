В генштабе Ирана заявили о нанесении серьезного урона базам США в Ираке

США понесли тяжелые потери восьмого января при ударах Ирана по базе Айн-аль-Асад в Ираке, где расквартированы американские военные. Об этом заявил представитель генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

Он рассказал, что премьер-министр Ирака был проинформирован за четверть часа до операции, "поскольку мы не агрессоры". А вот США о готовящемся ударе ничего не знали, но они "сами были готовы, знали, что их ждет возмездие", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на агентство Fars. Представитель генштаба подчеркнул, что американцам нанесен серьезный урон, и в Вашингтоне будут вынуждены это признать, так как не смогут держать втайне свои тяжелые потери.

По последним данным, число американских военнослужащих, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на восьмое января, составило 64 человека. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пострадавших не было. Позже американский лидер признал наличие контузий, но настаивал, что речь идет о легких травмах.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ в ночь на восьмое января Иран атаковал иракские базы, где размещены американские военнослужащие.