В Таиланде спецназ не обнаружил стрелка при штурме торгового центра

По данным представителя минобороны Таиланда Конгчипа Тантраваниа, военные вошли на первый этаж здания без сопротивления. Затем были проверены этажи выше, но стрелка обнаружить не удалось. Бойцы нашли лишь посетителей, получивших ранения и травмы. Бригады медиков, которые стоят наготове возле торгового центра, оказали им первую помощь.

Напомним, в субботу 32-летний сержант Чакрапант Тхомма убил полковника, который являлся его непосредственным командиром, а также 60-летнюю сотрудницу. Затем на угнанном автомобиле прибыл в центр города, где открыл беспорядочную стрельбу. Свои действия снимал на телефон, а записи транслировал в социальные сети.

Сержант хорошо вооружен и не желает сдаваться. На место происшествия привезли его мать, но переговоры не удались. Полиции вывела из здания порядка ста человек. По предварительным данным, жертвами убийцы стали, по меньшей мере, двадцать горожан. Вероятно, сержант тщательно готовил преступление и заранее присмотрел пути отхода.