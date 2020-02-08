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08.02.2020 20:01
Рубрика: В мире

В Таиланде спецназовцы вывели людей из захваченного террористом ТЦ

Текст: Александр Саможнев
Бойцы таиландского спецназа вывели сотни людей из торгового центра в городе Корат, в котором укрылся беглый сержант, расстрелявший семнадцать человек и ранивший 14 граждан, сообщает портал thethaiger.com.

На место происшествия прибыла группа бойцов из элитного полицейского подразделения по борьбе с преступностью и армейского спецназа с подкреплением снайперов. Торговый центр по периметру на расстоянии двух километров окружен силовиками.

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
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По информации полиции, стрелок укрывается в павильоне №21 и держит там двадцать заложников. Он вооружен штурмовой винтовкой. Специалисты предполагают, что у него могут быть также гранаты и другое оружие, украденные на военной базе.

Напомним, в субботу сержант таиландской армии Джакрапант Томма застрелил на военной базе 48-летнего полковника и 60-летнюю сотрудницу. После этого на угнанной автомашине направился в центра города, где учинил кровавую бойню.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Захваты заложников

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