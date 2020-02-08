В Таиланде спецназовцы вывели людей из захваченного террористом ТЦ

На место происшествия прибыла группа бойцов из элитного полицейского подразделения по борьбе с преступностью и армейского спецназа с подкреплением снайперов. Торговый центр по периметру на расстоянии двух километров окружен силовиками.

По информации полиции, стрелок укрывается в павильоне №21 и держит там двадцать заложников. Он вооружен штурмовой винтовкой. Специалисты предполагают, что у него могут быть также гранаты и другое оружие, украденные на военной базе.

Напомним, в субботу сержант таиландской армии Джакрапант Томма застрелил на военной базе 48-летнего полковника и 60-летнюю сотрудницу. После этого на угнанной автомашине направился в центра города, где учинил кровавую бойню.