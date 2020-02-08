Видео: водитель сбил двух мотоциклистов открытыми дверьми машины

Неписанное правило для любого водителя: проезжаешь мимо остановившейся у обочины машины с сидящим внутри водителем - не прижимайся к ней без особой необходимости. А если уж пришлось протискиваться на узкой улочке - будь максимально внимателен, ведь в любой момент может открыться дверь.

Об этом конечно же знали двое мотоциклистов, герои этого видео, снятого где-то в Юго-Восточной Азии. Знали, но забыли, за что и поплатились.

Первый очень уж неосторожно попытался объехать остановившийся минивэн справа, в узком просвете между машиной и тротуаром. И налетел на открытую за полсекунды до этого переднюю пассажирскую дверь.

На помощь бедняге из салона выскочил пассажир, косвенный виновник происшествия. И водитель, который так спешил, что не глянул в зеркальце и сбил своей дверью еще одного мотоциклиста, объезжавшего автомобиль слева.