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08.02.2020 14:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель сбил двух мотоциклистов открытыми дверьми машины

Текст: Вадим Давыденко

Неписанное правило для любого водителя: проезжаешь мимо остановившейся у обочины машины с сидящим внутри водителем - не прижимайся к ней без особой необходимости. А если уж пришлось протискиваться на узкой улочке - будь максимально внимателен, ведь в любой момент может открыться дверь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Об этом конечно же знали двое мотоциклистов, герои этого видео, снятого где-то в Юго-Восточной Азии. Знали, но забыли, за что и поплатились.

Первый очень уж неосторожно попытался объехать остановившийся минивэн справа, в узком просвете между машиной и тротуаром. И налетел на открытую за полсекунды до этого переднюю пассажирскую дверь.

На помощь бедняге из салона выскочил пассажир, косвенный виновник происшествия. И водитель, который так спешил, что не глянул в зеркальце и сбил своей дверью еще одного мотоциклиста, объезжавшего автомобиль слева.

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#видео #авто