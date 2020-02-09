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Уже через несколько лет ездить на автомобиле можно будет без прав, а перемещаться по городу на аэротакси. Роботизация транспорта - главная мировая тенденция, которая возобладает в транспортной сфере в 2020-2030 годах.
Разработанный НАМИ Шатл представляет собой пассажирский микроавтобус, рассчитанный на 8-12 человек. Фото: Александр Корольков/ РГ Разработанный НАМИ Шатл представляет собой пассажирский микроавтобус, рассчитанный на 8-12 человек. Фото: Александр Корольков/ РГ
Разработанный НАМИ Шатл представляет собой пассажирский микроавтобус, рассчитанный на 8-12 человек. Фото: Александр Корольков/ РГ

Немецкие концерны Mercedes и BMW планируют уже к 2025 году продавать полностью роботизированные автомобили. По тому же пути идут американские автоконцерны.

"Скоро можно будет зайти в магазин, выбрать автомобиль и без всяких прав ехать куда угодно", - говорит завкафедрой дизайна средств транспорта Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова Никита Розанов. Роботизация распространится также в сфере железнодорожного и авиатранспорта.

Фото: Яндекс/You Tube
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Особенно быстро станет развиваться общественный транспорт. Он ходит по заранее выстроенным маршрутам, а потому здесь удобнее всего внедрять роботов. "В течение следующего десятилетия возможно начало массовых коммерческих перевозок пассажиров по заранее выделенным коридорам", - считает гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень.

Темой беспилотников в России, в частности, в подмосковном НАМИ, занимаются с 2012 года. Один из наиболее интересных проектов - Шатл, который представляет собой своеобразную маршрутку. Это микроавтобус длиной 4,6 м, шириной 2 и высотой 2,45 без кабины водителя. Все внутреннее пространство занимает салон с сидячими и стоячими местами, рассчитанный на 8-12 человек.

Беспилотники уже сейчас перевозят по воздуху грузы, а в ближайшие годы начнется беспилотная перевозка пассажиров пока в формате аэротакси по заданному маршруту (Air Metro). Правда, для этого развитым странам потребуется создать необходимую нормативную базу. Эту работу они завершат к 2030 году.

Салоны автомобилей, вагонов, самолетов станут похожими на жилые комнаты. Приход роботов освободит пространство, которое раньше занимали водитель и традиционные системы управления - рычаги, педали, кнопки, рулевой механизм. У промышленных дизайнеров и инженеров появится больше пространства для воплощения своих фантазий. И они воспользуются предоставившейся возможностью. Пассажиры всегда хотят комфорта, так что автомобили, вагоны и самолеты станут частью домашнего, но перемещаемого пространства.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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"Такими были автомобили в 20-е годы прошлого века, когда интерьеры напоминали кабинеты, гостиные, в отделке использовалось дерево, а в интерьере разнообразная мебель", - говорит Никита Розанов. Теперь эти идеи могут быть реализованы на новом технологическом уровне. Пассажиры, включая водителя, в пути смогут работать, играть в шахматы, принимать душ, или, скажем, заниматься спортом.

А вот расти в размерах транспортные средства больше не будут. Авиация уже достигла предела. Делать еще крупнее самолеты, чем двухэтажный "Боинг", нецелесообразно, считают эксперты. Автомобили также дошли до предела в 5 метров длины. Более крупные машины просто не проедут в городах.

В мире усиливается тенденция к ограничению движения больших авто. Причем касается это не только грузовых фур, но и легковых автомобилей. Например, в некоторых европейских городах уже начали штрафовать за парковку в центре внедорожников. Эта тенденция будет распространяться, считают эксперты.

Экономика Транспорт Роботы: настоящее и будущее

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