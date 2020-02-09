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09.02.2020 00:54
Рубрика: Спорт

Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

Текст: Максим Домчев

Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве. В субботу на соревнованиях прошли соревнования в многоборье и квалификация в отдельных видах программы, финалы которых пройдут в воскресенье.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Неприятным сюрпризом для болельщиков и тренерского штаба сборной России стала травма Арины Авериной. "Арина получила травму, и Ирина Александровна [Винер-Усманова] решила снять ее с соревнований", - сказала ТАСС ее сестра Дина.

В итоге Дине пришлось отдуваться за двоих. И она с честью справилась с ответственностью. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой она получила 93,20 балла. Второе и третьи места также заняли спортсменки из сборной России^ Дарья Трубникова - 92,45 балла и Лала Крамаренко - 89,10.

В воскресенье Дина Аверина выступит в трех видах программы. 13-кратная чемпионка мира не прошла квалификацию только в упражнениях с обручем.

Спорт Виды спорта Гимнастика

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