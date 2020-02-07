В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике

В Москве состоялось открытие этапа Гран-при по художественной гимнастике, в котором приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и глава Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Эта пройдет с 7 по 9 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В первые два дня состоятся квалификационные соревнования, в заключительный - финалы.

В личном зачете за место в финале поспорят шесть россиянок - сестры Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина. В групповых упражнениях за команду России выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

В воскресенье зрители увидят финалы как в отдельных видах программы, так и в групповых. Завершится праздник художественной гимнастике в Москве гала-концертом, в котором должна принять участие и четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова. С 2019 года из-за проблем со здоровьем она не выступает на соревнованиях, а на этой неделе попала в больницу. Как призналась спортсменка, она просто порезалась ножом во время завтрака, а в СМИ появились публикации о попытке суицида.