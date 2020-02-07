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07.02.2020 11:53
Рубрика: Спорт

СМИ: Солдатова находится в больнице в состоянии средней тяжести

Текст: Максим Домчев

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

"Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом", - сказали в больнице.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства

В четверг агентство городских новостей "Москва" сообщило о том, что Солдатова находится в больнице после попытки самоубийства. В публикации говорилось, что ее состояние удовлетворительное и пока ее нельзя посещать. Позже тренер спортсменки Анна Дьяченко опубликовала видеообращение Солдатовой, в котором она отрицала факт попытки суицида и сообщила, что сильно порезалась, когда готовила себе еду.

При этом сообщалось, что спортсменка выступит в гала-концерте в рамках московского этапа Гран-при по художественной гимнастике, который состоится 9 февраля.

Солдатова прошлой осенью потеряла сознание после выступления в Португалии и из-за проблем со здоровьем пропустила чемпионат мира 2019 года в Баку. Позже глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о проблемах со здоровьем у спортсменки на уровне ДНК, которые обострились при взрослении.

Спорт Виды спорта Гимнастика

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