СМИ: Солдатова находится в больнице в состоянии средней тяжести

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

"Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом", - сказали в больнице.

В четверг агентство городских новостей "Москва" сообщило о том, что Солдатова находится в больнице после попытки самоубийства. В публикации говорилось, что ее состояние удовлетворительное и пока ее нельзя посещать. Позже тренер спортсменки Анна Дьяченко опубликовала видеообращение Солдатовой, в котором она отрицала факт попытки суицида и сообщила, что сильно порезалась, когда готовила себе еду.

При этом сообщалось, что спортсменка выступит в гала-концерте в рамках московского этапа Гран-при по художественной гимнастике, который состоится 9 февраля.

Солдатова прошлой осенью потеряла сознание после выступления в Португалии и из-за проблем со здоровьем пропустила чемпионат мира 2019 года в Баку. Позже глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о проблемах со здоровьем у спортсменки на уровне ДНК, которые обострились при взрослении.