Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она пыталась свести счеты с жизнью.

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летняя Солдатова доставлена в одну из столичных больниц после попытки самоубийства.

"Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, дабы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что я немного опаздываю. На этом вся история закончилась. А тут пишут такой кошмар", - сказала Солдатова на видеозаписи, размещенной на странице своего тренера Анны Дьяченко в Instagram.

"На самом деле у меня просто нет слов. Со мной все прекрасно. Жива, здорова", - добавила спортсменка.

Солдатова также подтвердила, что выступит в гала-концерте на этапе Гран-при в Москве по художественной гимнастике, который пройдет с 7 по 9 февраля.