Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба подтвердил, что получил предложение от английского "Тоттенхэма" в зимнее межсезонье. Слова Дзюбы приводит телеканал "Россия 24".

По словам Артема, "шпоры" предлагали ему аренду до конца сезона., но питерский клуб не захотел отпускать своего ведущего игрока, у которого, к слову, летом заканчивается контракт.

"Если бы "Тоттенхэм" меня прямо очень сильно хотел, они были бы настойчивее. Интерес был - это правда. Был вариант с арендой до конца сезона. Но я так понял, что "Зенит" не был заинтересован в этом", - сказал Дзюба.

Эти слова Артем произнес после товарищеского матча на сборах в Испании против ЦСКА. К перерыву армейцы вели 2:0, но "Зенит" выиграл. Дзюба оформил дубль за две минуты во второй половине, а решающий гол забил Сердар Азмун.