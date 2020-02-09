Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы. В интервью изданию Собеседник.ру Валенса заметил: "Это все равно, как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли".

"Да и если мы все рассчитаем мудро, то будет один к одному, - считает экс-президент. - Надо идти вперед - это важно".

Валенса полагает, что при нынешних властях Польши ждать потепления в отношениях с Россией не стоит: "Эти люди не смогут воспринимать ситуацию по-другому, - сказал он. И мое правительство мне не нравится. Я держусь от него подальше. Я за него не голосовал".

Экс-президент рассчитывает, что в стране будет новое руководство по итогам выборов в мае 2020 года.

Валенса уверен, что "Польша и Россия заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе, несмотря на все те потери, которые были с обеих сторон".