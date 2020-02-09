Эксперты проанализировали проект административного кодекса

Про увеличение штрафа в шесть раз - с 500 до 3 тысяч рублей - за превышение скорости более чем на 20, но до 40 км/ч высказался даже глава правительства Михаил Мишустин.

"Для многих это просто непосильно, - оценил идею председатель правительства. - Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размеры". "Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мнение граждан - главный индикатор нашей деятельности", - указал Михаил Мишустин.

Столь резкое увеличение этого штрафа вызвано тем, что нынешний штраф 500 рублей, уплаченный с 50-процентной скидкой, никто не воспринимает как наказание. Расценивают его как плату за проезд, считают в Госавтоинспекции. А вот что думают по этому поводу автоэксперты.

500 рублей, которые автовладелец платит за нарушение скоростного режима, не воспринимаются как наказание

Как сообщил корреспонденту "РГ" защитник прав автомобилистов Александр Холодов, на столь серьезное увеличение штрафа повлияло то, что на проведение мер исполнительного производства для взыскания штрафа приходится тратить 2000 рублей. Если автомобилист оплатил штраф - 250 рублей - хорошо. А если нет, то государство получает убыток, даже взыскав с него штраф в полном размере. 500 рублей никак не компенсируют 2000 рублей, затраченные на исполнительное производство. Поэтому логично, что штраф должен быть больше. Соответственно, это 3000 рублей.

Надо напомнить, что собираемость водительских штрафов сейчас в стране составляет 80 процентов. За 2018 год было направлено более 130 миллионов "писем счастья". Итоги 2019 года еще не подведены, но штрафов будет больше. Так как только за 9 месяцев было вынесено 104 миллиона постановлений, что на 10 процентов больше, чем годом раньше. Но связано это с увеличением количества комплексов фотовидеофиксации нарушений. При этом на каждую камеру количество нарушений сокращается.

Кроме того, 89 процентов штрафов - превышение скорости. И подавляющее большинство из них - на 20-40 км/ч. И не потому, что люди любят погонять, а потому, что не всегда ограничения и камеры стоят корректно. Это лишний раз подтверждает данные страховщиков. Те, кто совершает до пяти нарушений скоростного режима на 20-40 км/ч, реже попадают в аварии. Это просто говорит о том, что они регулярно ездят за рулем, а не нарушить у нас невозможно.

То есть все автомобилисты страны должны отвечать повышенным штрафом за случайное нарушение из-за того, что 20 процентов не платят штрафы вовремя и совершают более серьезные нарушения?

Так это именно к таким гражданам надо применять повышенную ответственность. По мнению Александра Холодова, это можно решить следующим образом. Предоставить скидку на штраф тем, кто платит его в течение 20 дней с момента вынесения. Те, кто платит позже 20 дней, но в установленный 2-месячный срок, должны уплатить его в полном объеме. А для неплательщиков с истечением срока штраф увеличивается до тех самых 3 тысяч, чтобы компенсировать траты на исполнительное производство.

- Мы становимся заложниками исполнительного производства, - говорит Александр Холодов. - Но это не влияет на безопасность дорожного движения. Штраф должен быть пропорционален не исполнительному производству, а опасности деяния.

Штраф должен быть пропорционален не исполнительному производству, а опасности деяния

Как отметил руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский, никто не рассматривает эти штрафы как окончательные. Это просто переговорная позиция. Но в целом штрафы, конечно, нужно поднимать. Нельзя считать достаточным штрафом 500 рублей за превышение скорости на 20-40 км/ч, но и 3000 - это слишком много, считает Шумский. Все повышения должны быть обоснованными. Водители иногда могут случайно превышать скорость и на 60 км/ч, для этого достаточно пропустить временный знак. Не надо добиваться снижения количества ДТП на дорогах при помощи штрафов. Сама дорожная инфраструктура должна не позволять разгоняться и должна быть понятна, считает Александр Шумский.

По данным страховых компаний, лишь 20 процентов водителей создают аварийные ситуации и злостно нарушают Правила дорожного движения. И задача КоАП именно их заставить соблюдать правила, считает другой защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов. Каждая десятая авария происходит по вине нетрезвых водителей. Каким бы ни был штраф за превышение скорости, на них это никак не скажется. С 2013 года растет количество аварий с автобусами. И это тоже не имеет ни малейшего отношения к превышению скорости. Это о том, кто у нас автобусами управляет и какие автобусы выпускаются на линию. Ответственность за систематическое нарушение правил, конечно, нужна. Но требуется сделать так, чтобы в систематические нарушители не попадали те, кто нарушил правила случайно. Просто из-за того, что на трассе с ограничением скорости 90 км/ч вдруг появился знак "40". Если цель КоАП - сократить аварийность, то в первую очередь надо усиливать наказания за нарушения, которые действительно могут привести к тяжелым последствиям, а не за те, которые легче администрировать.