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Рубрика: Власть

Кто пойдет в разведку

ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
"Российская газета" публикует подписанный Владимиром Путиным документ, по которому резервистов на военную службу в случае необходимости смогут вызывать в строй не только военкоматы, но и ФСБ России, а также Служба внешней разведки (СВР).
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Документ устраняет правовую коллизию, пояснил "РГ" один из авторов закона, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Дело в том, что ранее воинский мобилизационный учет в России помимо военкоматов имели право вести Служба внешней разведки и ФСБ. Проще говоря, они контролируют местонахождение уволенных в запас, чтобы в случае необходимости привлечь их к решению тех или иных задач. При этом призывать на службу резервистов ранее могли только военкоматы. Получалось, чтобы спецслужбам вызвать на работу своего бывшего специалиста, им необходимо было подключать для этого военкоматы. А значит, и делиться с ними секретной информацией. "Теперь эти полномочия распространятся на ФСБ и СВР", - уточнил сенатор.

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В военное время в Вооруженные силы могут быть призваны отслужившие и пребывающие в запасе лица, кроме срочников, и так находящихся на военной службе, напомнили другие авторы проекта - член Совета Федерации Михаил Козлов, а также депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Гаджимет Сафаралиев.

По словам военных экспертов, современные войны трудно представить без задействования спецслужб. При этом какие-то специалисты для выполнения конкретной задачи могут в момент необходимости оказаться в запасе. Для обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации граждане обязаны являться по вызову (повестке) в военные комиссариаты. Там определят их предназначение в периоды мобилизации и в военное время. Кроме того, граждане обязаны выполнять все указания и требования, изложенные в полученных мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссаров. Кроме того, в период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учете, с места жительства или места пребывания производится только с разрешения военного комиссара. Военнослужащим нельзя, к примеру, сообщить командованию, что будут отдыхать, допустим, в Сочи, а в последний момент передумать и полететь в Калининград. Резервистам в случае призыва также понадобится подавать письменное заявление с указанием причин убытия и нового места жительства или пребывания. Согласно новому закону, резервистам об отъезде надо будет отпрашиваться также в СВР и ФСБ - в случае, конечно, если они будут призваны этими спецслужбами.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Закон очень нужный, потому что в прошлые годы вся система призыва в связи с реформами экс-министра обороны Анатолия Сердюкова была разрушена, - сказал "РГ" ветеран Службы внешней разведки, полковник Владимир Горовой. - Поэтому систему призыва резервистов необходимо было восстанавливать. Закон поможет усовершенствовать, организовать и убыстрить процесс, чтобы в случае необходимости успеть набрать хотя бы первичный контингент резервистов". "Раньше можно было мобилизацию объявлять и в течение нескольких недель собирать людей, поскольку войны были позиционные. Сейчас же войны быстротечные, и мобилизацию надо проводить быстро, а значит, спецслужбы должны иметь право минуя военкоматы, призывать специалистов, чьи умения могут пригодиться в военное время", - добавил эксперт.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Правительство Служба внешней разведки (СВР) Комментарии к документам

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