Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 14-ФЗ "О внесении изменений в статьи 10 и 21 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года
Внести в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года N 31-Ф3 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014; 2004, N 35, ст. 3607; 2010, N 11, ст. 1176) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 10:
а) подпункт 1 после слов "военных комиссариатов" дополнить словами ", федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас,";
б) подпункт 2 дополнить словами ", федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас";
2) в статье 21:
а) пункт 1 дополнить словами ", федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас";
б) пункт 2 дополнить словами ", федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".
Президент Российской Федерации В. Путин