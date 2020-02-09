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Рубрика: В мире

Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе

Текст: Игорь Дунаевский

Правоохранительным органам Казахстана удалось стабилизировать обстановку в Кордайском районе Жамбылской области, где в результате беспорядков в ночь на субботу погибли 8 человек. Об этом в Twitter сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована", - написал он, поблагодарив соотечественников за "ответственную гражданскую позицию". Токаев дал указание "наказать" сотрудников госорганов, которые допустили трагедию, а также привлечь к ответственности провокаторов. Президент заверил, что "пострадавшим будет оказана помощь".

Напомним, по последним данным 37 человек остаются в больницах с ранениями различной степени тяжести. Для работы на этих направлениях создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Бердибек Сапарбаев.

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