Япония с третьего раза запустила спутник для слежки за КНДР

Япония успешно запустила новый разведывательный спутник Optical 7. Старт дважды откладывали из-за плохих погодных условий и технических проблем, связанных с системой питания ракеты-носителя.

Спутник оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Аппарат будет заниматься сбором разведданных, связанных с КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Страны восходящего солнца.

Сейчас на орбите находятся семь японских разведывательных спутников. Не все способны передавать информацию в плохую погоду.