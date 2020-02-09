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Рубрика: В мире

Япония с третьего раза запустила спутник для слежки за КНДР

Япония успешно запустила новый разведывательный спутник Optical 7. Старт дважды откладывали из-за плохих погодных условий и технических проблем, связанных с системой питания ракеты-носителя.

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Спутник оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Аппарат будет заниматься сбором разведданных, связанных с КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Страны восходящего солнца.

Сейчас на орбите находятся семь японских разведывательных спутников. Не все способны передавать информацию в плохую погоду.

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