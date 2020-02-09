Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния островного государства.

Ранее стало известно о шести новых зараженных опасной болезнью с туристического судна. Среди заболевших - четыре жителя Филиппин, а также граждане США и Украины. Люди были незамедлительно доставлены на берег и госпитализированы в местные больницы. Таким образом, общее число заболевших на круизном лайнере Diamond Princess составило 70 человек.

Туристическое судно в настоящее время стоит рядом с портовым городом Йокогама на карантине, который должен закончиться 19 февраля. Не исключено, что с обнаружением новых заболевших японские власти продлят карантинные мероприятия.

Вместе с командой и обслуживающим персоналом на корабле в общей сложности находятся около 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России. Среди наших соотечественников зараженных новым коронавирусом не выявлено.