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09.02.2020 19:19

Ласицкене выиграла "Русскую зиму" с лучшим результатом сезона в мире

Текст: Анна Козина
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире "Русская зима", который проходит в манеже ЛФК ЦСКА.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ласицкене с третьей попытки преодолела высоту 2,05 м, на один сантиметр превысив лучший результат сезона в мире, который она показала неделю назад на турнире "Битва полов".

Напомним, что 2,05 также стал новым рекордом "Русской зимы" (предыдущий Мария установила в прошлом году) и личным рекордом спортсменки на соревнованиях в помещении.

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Ласицкене штурмовала и мировой рекорд, но не сумела взять высоту 209 см.

Второй на "Русской зиме" стала Анна Чичерова (1,96 м). Третье место заняла Кристина Королева с результатом 1,88 м.

Ласицкене, которая, как и другие наши легкоатлеты, пока не имеет допуска на международные старты, отметила, что будет готовиться к чемпионату России и надеяться на разрешение ситуации.

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- Ощущения хорошие, даже прекрасные. Рада, что сегодня удалось так высоко прыгнуть. Было круто. Хотя очень устала. Но два дня восстановления, и все будет в порядке. Рада, что так много болельщиков пришли нас поддержать, что министр спорта Олег Матыцин был сегодня здесь. Это поднимает настроение, - отметила Ласицкене. - Личный рекорд и рекорд "Русской зимы" придает сил. Но опять же нужно насладиться и забыть об этом. Впереди чемпионат России. А еще очень хочется выступать на международных стартах. Оптимизм и надежда - главные слова последних четырех лет. Продолжаем надеется на лучшее.

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