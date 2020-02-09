Лавров совершил дипломатическое турне по странам Западного полушария

Лавров пришел к Команданте

Поздно вечером 5 февраля Ил-96 российского министра приземлился в аэропорту кубинского города Сантьяго-де-Куба. Здесь прошли переговоры Сергея Лаврова с его коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Хотя подробности беседы не разглашались, источники "РГ" в российской делегации пояснили: Москве было важно "продемонстрировать солидарность" с Гаваной на фоне нарастающего санкционного давления США на Кубу. Оно, по оценкам работающих на острове Свободы российских дипломатов, заметно и негативно сказывается на его экономике - растут цены на продукты питания и сокращается прибывающий морским путем поток иностранных туристов, существенно осложняя ситуацию на Кубе.

"Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за "удушением" кубинской экономики США сознательно нарушают права человека - ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане", - подчеркнул Сергей Лавров в интервью информационному агентству Prensa Latina. В нем же высокопоставленный дипломат назвал отношения Москвы и Гаваны моделью "долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, не подверженного внешней конъюнктуре и ориентированного в том числе на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности Кубы".

В преддверии блиц-переговоров (визит главы МИД РФ продлился на Кубу не более 2 часов) Лавров и Родригес посетили мемориальное кладбище Санта-Ифигения - место захоронения национальных героев Кубы. Здесь под звуки военного оркестра состоялась церемония возложения венков к могилам легендарного Команданте Фиделя Кастро, революционера Хосе Марти и других выдающихся кубинцев.

"Юбилейный год" для России и Мексики

Последний раз министр иностранных дел РФ посещал Мексику 10 лет назад. Нынешний визит Лаврова в Мехико также пришелся на круглую дату - в 2020 году исполняется 130 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами и этот юбилей планируется "достойно отметить" в декабре. Впрочем, как рассказали "РГ" российские дипломаты, на самом деле регулярные контакты между нашими странами ведут свою историю не с конца, а с начала 19 века и времен основания Форта-Росс - русской крепости на побережье нынешнего американского штата Калифорния. Эту территорию, наряду с Техасом, американцы впоследствии нагло отобрали у мексиканцев, о чем в Мехико до сих пор не забывают.

По итогам состоявшихся здесь 6 февраля переговоров Сергея Лаврова с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом Касаубоном глава МИД РФ отметил совпадение взглядов Москвы и Мексики по многим международным проблемам. В частности, стороны активно сотрудничают на площадке ООН, где Мексика поддерживает большинство российских инициатив, включая резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. По мнению Лаврова, в настоящее время ничего не мешает избранию Мексики, имеющей "безупречную репутацию в том, что касается подходов к международным проблемам", на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Кроме того, наши страны разделяют общие позиции по нормализации политической обстановки в Венесуэле и необходимости отказа от "навязывания рецептов извне".

"Сошлись во мнении, что все попытки реанимировать неоколониальные доктрины типа Доктрины Монро, повторять сценарии печально известных "цветных революций" чреваты опасным ростом напряженности, - заявил Лавров журналистам, находясь в американском "подбрюшье". - С общих позиций, в частности, мы выступили по ситуации в Венесуэле и вокруг нее. Как и Россия, Мексика выступает за решение всех проблем, которые в этой стране существуют и накапливаются, исключительно через диалог между правительством и оппозицией".

И Россия, и Мексика настроены на углубление взаимных торгово-экономических связей, отметил Сергей Лавров. По его словам, Мехико в настоящее время рассматривает предложения Москвы по контрактам на закупку новых российских вертолетов в дополнение к ранее поставленной полусотне Ми-8 и Ми-17. Для их технического обслуживания построен центр в городе Веракруз, создан и центр по получению необходимой квалификации мексиканских пилотов. В сфере туризма, фармацевтики, судостроения, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства также имеется потенциал для наращивания двустороннего взаимодействия, отметил глава МИД РФ. При этом подчеркнув, что Москва "ждет конкретных предложений" по российским инициативам в ходе предстоящего в этом году в Мехико заседания межправительственной комиссии двух стран.

В самой Мексике обозреватели высоко оценили визит российского министра. В беседе с "РГ" редактор общенациональной мексиканской газеты El Universal Ариадна Гарсия пояснила: в условиях агрессивной риторики администрации Дональда Трампа и растущего прессинга со стороны США по экономическим и миграционным вопросам для нынешнего мексиканского правительства важно укреплять связи с другими ведущими державами мира. В этом смысле далекая, но дружественная Россия является идеальным партнером для Мехико.

В Венесуэле как дома

В том, что в Венесуэле глава МИД "чувствует себя как дома" Сергей Лавров признался на пресс-конференции во дворце Мирофлорес - официальной резиденции президентов страны в Каракасе. Здесь 7 февраля прошли обстоятельные переговоры главы МИД РФ с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, речь на которых шла "дальнейшем углубления нашего стратегического партнерства".

С Мадуро, которого ждут в Москве в мае на торжества по случаю 75-летия Великой Победы, предметно обсуждались пути наращивания экономических связей в условиях незаконных санкций США. "Твердо подчеркнули нашу приверженность и уважение суверенитета Венесуэлы, солидарность с венесуэльским руководством и народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают США и их пособники, - сказал Лавров. - Мы отвергаем незаконные санкции, методы шантажа и диктата в международных отношениях, любые другие шаги, которые подрывают принципы Устава ООН, в первую очередь, вмешательство во внутренние дела суверенных государств и попытки угрожать применением силы".

К тезису том, что Вашингтон грубо нарушает международное право, накладывая рестрикции на легитимные коммерческие связи между суверенными странами глава российской дипломатии возвращался не раз. Об этом шла речь и в ходе переговоров Лаврова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, а также с главой МИД этой страны Хорхе Арреасом. Примечательно, что аккурат на дипломатическое турне Лаврова по странам Латамерики, которую западные СМИ уже назвали поездкой в "задний двор" США, пришлась новая порция угроз Вашингтона о введении санкций против российских структур, сотрудничающих с венесуэльской нефтекомпанией PDVSA. Так, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять меры в отношении российской "Роснефти". "Я слышал очередные угрозы из Вашингтона наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли", ‒ сказал Сергей Лавров.

Агрессивная риторика США диктует необходимость углубления ВТС с Венесуэлой. "Мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надежно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз", - отметил по итогам переговоров в Каракасе глава МИД РФ. Источники в российской делегации пояснили "РГ": речь идет как о контрактах по поддержанию в боеготовности уже поставленной в Венесуэлу российской военной техники, так и о новых поставках. По интересующей Каракас номенклатуре дополнительных российских вооружений в настоящее время ведутся переговоры по линии "Рособоронэкспорта".

Важной составляющей визита Лаврова в Венесуэлу стало участие главы российской дипломатии в заседании "круглого стола" Национального диалога - основной площадки для урегулирования политической обстановки в стране после массовых протестных выступлений оппозиции. Напомним, что они вспыхнули при прямой поддержке США в январе прошлого года. Впрочем, американский "блицкриг" по смене чавистской власти со ставкой на самопровозглашенного президентом страны оппозиционера Хуана Гуайдо полностью провалился. "Выразили полную поддержку усилиям Президента Венесуэлы Мадуро, руководства страны по налаживанию национального диалога, по обеспечению участия всех слоев общества в решении судьбы своей страны", - отметил Сергей Лавров. - Только венесуэльский народ имеет право решать судьбу своей страны. Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы поддержать именно такой подход".

Зарисовка из Каракаса

Даже непродолжительное пребывание в столице Венесуэлы для человека, впервые попавшего в эту страну, оставляет сильное впечатление. Оно на практике подтверждает то, что хорошо известно в теории: для малых стран защита собственного суверенитета от диктата США - это дорогое и чрезвычайно болезненное "удовольствие". Об этом наглядно свидетельствуют страдающий от американских санкций, но гордый Каракас - на стенах пошарпанных многоэтажек с зарешеченными по самую крышу окнами тут и там виднеются оскорбительные в адрес США надписи. В массе своей потрепанные автомобили, передвигающиеся в условиях дефицита новых шин на "убитых" докатках, но с наклейками в поддержку "индепенденсии" и "либертад" - независимости и свободы Венесуэлы. Да и ценники в городских магазинах, где за бутылку собственного, а не импортного венесуэльского рома уже просят от 40 долларов.

И, несмотря на все это, большинство гордых венесуэльцев готовы идти на вызванные США незаконными рестрикциями испытания. Все это - ради привилегии иметь свой собственный, а не навязанный извне курс. Что, собственно, подтвердил мне местный житель по имени Рикардо, который с характерным латиноамериканским оптимизмом заявил: "Мы это переживем. Победа будет за нами!"