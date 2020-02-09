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Рубрика: В мире

Не менее пяти американских военных погибли в Афганистане

Не менее пяти американских солдат погибли в Афганистане во время спецоперации.

В Афганистане похитили гражданина США

Как сообщает газета The New York Times, объединенные силы США и Афганистана находились в провинции Нангархар, когда по ним открыли огонь неизвестные. Ранее представитель американского командования подтвердил данную информацию, но не смог назвать точное число убитых и раненых. В Пентагоне заявили, что за пострадавшими направлены вертолеты.

Не уточняется, причастны ли к произошедшему боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России группировка). Пока никто из террористов не взял на себя ответственность за это нападение.

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