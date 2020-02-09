Новая Toyota RAV4 за 2,6 млн рублей: вновь бестселлер?

В конце прошлого года компания Toyota начала продажи в России пятого поколения своего бестселлера - RAV4. Кроссовер полностью сменил имидж, обрел другой салон и получил новые моторы. Каким стал "Рафик" - читайте в нашем обзоре.

Как снаружи

Дебют автомобиля состоялся еще в 2018 году, европейскую версию кроссовера показали на мотор-шоу в Париже. Но, как это часто бывает с нашим рынком, приезд нового RAV4 россиянам пришлось подождать. Впрочем, ждали не зря - старт продаж модели получился очень удачным - в декабре SUV установил исторический рекорд в России. До этого "Рафик" так активно никогда у нас не покупали.

Но вот вопрос: как много людей приобрело новый RAV4 только из-за дизайна? Не секрет, что прежнее поколение модели очень нравилось женской аудитории. Нынешней же генерации добавили брутальности: рубленные черты, колесные арки с окантовкой из некрашеного черного пластика, десятки складок по всему кузову. В Toyota уверены, что теперь силуэт RAV4 ближе к внедорожникам, чем к городскому кроссоверу.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Кому-то такой подход показался слишком революционным, но как по мне, то у японцев получилось сделать автомобиль, который визуально скучным точно не назовешь. Так что в плане дизайна однозначно ставим плюс.

Как внутри

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Естественно, что кардинальное обновление не могло обойти и интерьер. По центру передней панели возвышается планшет мультимедийной системы. Он может быть семи или восьмидюймовым, есть возможность кастомизации интерфейса и домашнего экрана, присутствует поддержка файлов с высоким битрейтом. Но нет Apple CarPlay и Android Auto, что в наше время кажется уж очень странным.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Функционал, как и быстродействие экрана, на среднем уровне. А качество изображения камеры заднего вида вряд ли кого-то может впечатлить в 2020 году. У топовых версий с самым мощным мотором есть навигация, но если честно, то толку от нее мало - пробки она не показывает, а потому все равно приходится пользоваться гаджетами. Вот бы сюда мультимедиа от "Яндекса", которая, к слову, была установлена в машинах прошлого поколения, тогда бы многие вопросы отпали. Во всем остальном к новому "Рафику" трудно придраться.

Водительское сиденье очень удобное, найти комфортное для себя положение не составляет труда. Диапазон регулировок и кресла, и руля хватает за глаза, а профиль у спинки один из лучших в классе. Даже во время длительных поездок спина у вас точно не заболит.

В салоне много мягких поверхностей, которые приятно трогать. Да и в целом материалы отделки на высоком уровне. Приятно, что японцы не забывают про внимание к мелочам. Например, большие прорезиненные "крутилки" климат-контроля, которые смотрятся очень стильно. Кстати, в новом RAV4 вы не найдете отдельных цифровых часов - они исчезли (и слава богу).

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Органы управления режимами движения находятся вокруг селектора переключения передач, что, конечно, очень удобно. У площадки беспроводной зарядки прорезиненная поверхность - ваш телефон не будет ерзать при слишком активной езде.

Перед передним пассажиром расположилась полочка для гаджетов с нескользким рифленым ковриком. Бокс-подлокотник очень вместительный, внутри даже есть два гнезда USB. К слову, в общей сложности в салоне "Рафика" 5 USB (три спереди и два сзади), так что подзарядиться смогут все.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

У приборной панели три пред­установленные темы оформления (в топовой версии). В центре - семидюймовый электронный дисплей, а по бокам - аналоговые стрелки. "Кокпит" понравился: всё удобно и информативно! И даже отсутствие проекции на стекло ничуть не напрягает.

На втором ряду очень просторно: и по ширине, и по ногам (запас пространства в коленях увеличился на 4 см). Это, без сомнения, больше всего оценят семьи с детьми, для которых много места не бывает. Жаль только, что диван по-прежнему не регулируется.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

У прошлого поколения RAV4 багажник был одним из самых вместительных в классе, а теперь он стал еще больше - объем грузового отсека увеличился с 577 до 580 литров. Есть возможность убрать в специальный отсек шторку - удобно. Под полом находится "докатка" и домкрат. Но, к сожалению, вообще нет приспособлений для фиксации груза: ни крючков, ни сеточек.

Как едет

Фото: Юрий Зубко/ РГ

"Рафик" переехал на архитектуру TNGA - теперь он построен на платформе GA-K и получил не только более жесткий кузов, но и низкий центр тяжести. У машин с двигателем 2,5 литра очень интересная система полного привода. Здесь не одна муфта, которая подключает задние колеса, а пара муфт на каждое из них (так называемый Dynamic Torque Vectoring). Спереди - "Макферсон", а сзади многорычажка.

Моторы - новые. Это силовой агрегат 2,0 литра (он выдает 149 л.с.) и 2,5-литровый двигатель мощностью 199 л.с. Топовый вариант агрегатируется с восьмиступенчатым "автоматом", который до этого получила Camry.

Но хватит технических деталей - перейдем непосредственно к впечатлениям от того, как ведет себя кроссовер на дороге. С переходом на новую платформу "Рафик" поехал задорнее своего предшественника (не зря установили рейку с электроусилителем). Гораздо острее и точнее стал руль, даже в обычном режиме педаль газа приобрела достойный отклик, да и вообще управлять RAV4 очень приятно.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Раньше к автомобилю были претензии по части подвески, точнее ее жесткости. Теперь же все крупные и мелкие неровности автомобиль проходит вообще без всяких проблем. Плавность хода - выше всяких похвал, особенно благодарны инженерам Toyota окажутся задние пассажиры, которым такой комфортный кроссовер явно придётся по душе.

Поработали японцы и над шумоизоляцией. Да, в итоге в салоне действительно стало тише, но без минусов не обошлось - в момент разгона 2,5 литровый двигатель (а на тесте была машина именно с топовым силовым агрегатом) слишком уже слышно. При этом этот звук явно понравится не всем.

Кстати, по паспорту такой RAV4 разгоняется до "сотни" за 8,5 секунды. В реальности же даже в спортивном режиме таких цифр вы не добьетесь. Нет, вы не подумайте, "Рафик" совсем не "овощной". Тяги вполне достаточно, чтобы чувствовать себя вполне уверенно и в городе, и на трассе. Но и динамичным кроссовер тоже не назовешь - от 199-сильного мотора ждет большего. К 8-ступенчатому "автомату" претензий нет - он не "тупит" и не путается в передачах. Расход топлива за время теста составил 9,3 литра, что можно назвать вполне приемлемым результатом.

Естественно, что новый RAV4 стал еще и куда безопаснее. Например, система автоторможения теперь распознает велосипедистов и пешеходов, а ассистент движения по полосе борется с "рысканием" машины. Адаптивный круиз-контроль работает на любых скоростях и поддерживает режим Stop & Go в пробках. Кроме того, система распознавания дорожных знаков получает информацию еще и от навигации и знает больше типов дорожных указателей.

А что с внедорожным потенциалом? RAV4 может похвастать солидным клиренсом (190-200 мм в зависимости от размера колес), уже упомянутой системой полного привода и Multi-Terrain Select с двумя режимами - Rock & Dirt и Mud & Sand, которые вносят изменения в работу двигателя, тормозов и не только.

В итоге с диагональным вывешиванием кроссовер справляется без труда, как и с подъемом в гору с места. А нужно ли что-то еще потенциальному покупателю "Рафика"? Кажется, что этого достаточно за глаза. Ведь для того, чтобы добраться до дачи, большинству россияне не надо будет активировать даже эти системы. Ну а для куда более тяжелых внедорожных условий у Toyota есть совсем другие машины - и все мы о них прекрасно знаем.

Что в итоге

Фото: Юрий Зубко/ РГ

С переходом на новую платформу RAV4 получил брутальный дизайн, комфортную подвеску, просторный салон и стал совсем по-другому ехать - им приятно управлять, а не просто переезжать из пункта А в пункт Б.

Первые результаты продаж показывают, что у автомобиля есть шанс по итогам года подняться еще выше в рейтинге самых популярных SUV в России. И даже солидный ценник (за стартовую комплектацию надо отдать 1 756 000 рублей, а топовая версия обойдется в 2 661 000 рублей) не должен помешать "Рафику" на отечественном рынке. Toyota у нас любят, а потому конкурентам придется несладко.