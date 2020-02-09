В мире
09.02.2020 16:41
Текст: Евгений Гайва

НПЗ Беларуси будут покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть по мировым ценам, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на высшем уровне.
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Виктор Толочко / РИА Новости

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - цитирует Дмитрия Крутого агентство БЕЛТА.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Цена будет составлять 127 долларов за тысячу кубометров нефти. Как отметил Крутой, это базовая цифра, которая звучит в переговорах.

По мнению вице-премьера белорусского правительства, российский нефтяной рынок очень неоднородный. Примерно 100 миллионов тонн нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями. С ними также пройдут переговоры, отметил Крутой.

Он также сообщил, что по итогам переговоров президент России Владимир Путин пообещал снять ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти".

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