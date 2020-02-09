НПЗ Беларуси будут покупать нефть у России по мировым ценам

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - цитирует Дмитрия Крутого агентство БЕЛТА.

Цена будет составлять 127 долларов за тысячу кубометров нефти. Как отметил Крутой, это базовая цифра, которая звучит в переговорах.

По мнению вице-премьера белорусского правительства, российский нефтяной рынок очень неоднородный. Примерно 100 миллионов тонн нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями. С ними также пройдут переговоры, отметил Крутой.

Он также сообщил, что по итогам переговоров президент России Владимир Путин пообещал снять ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти".