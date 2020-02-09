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Объем глобального рынка решений Smart City ("Умный город") к 2025 году может превысить 2,5 трлн долларов, по оценке Grand View Research. Сейчас на нем доминируют Северная Америка и страны Евросоюза. Вместе с тем наиболее динамично развивающимся региональным рынком решений Smart City в среднесрочной перспективе может стать азиатский рынок, полагают аналитики J'son & Partners Consulting.
Под "умными" городами понимают интеграцию различных технологических решений в городскую среду. Фото: Photoxpress.ru Под "умными" городами понимают интеграцию различных технологических решений в городскую среду. Фото: Photoxpress.ru
Под "умными" городами понимают интеграцию различных технологических решений в городскую среду. Фото: Photoxpress.ru

Под "умными" городами понимают концепцию интеграции различных информационных технологических решений в сфере интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой. Ключевыми сегментами мирового рынка уже стали "умные" сервисы и "умное" госуправление. По оценке Frost & Sullivan, наиболее быстрорастущими сегментами рынка является "умная" энергетика и "умный" транспорт.

В 2020 году разработают национальные стандарты для интернета вещей

"Внедрение систем интернета вещей в инфраструктуру - неотъемлемая часть развития современных мегаполисов, а инвестиции в развитие "умного города" окупаются за счет того, что улучшают качество жизни людей в городах через позитивные изменения в получении услуг, лучшей транспортной доступности, повышения качества услуг здравоохранения и образования, создания безопасной среды проживания, обеспечения эффективности эксплуатации городских инженерных и иных систем и колоссальной экономии ресурсов", - говорит Александр Данилин, директор по решениям для государственного сектора Microsoft в России.

Главное препятствие в развитии "умных городов" - значительное число решений, которые все еще находятся на этапе тестирования и не готовы к массовому внедрению, а также их высокая стоимость. Тем не менее мировой рынок "умных городов" находится на стадии активного роста за счет урбанизации, внедрения новых стандартов мобильной связи, таких как 5G, высокого роста развития мирового рынка интернета вещей и снижения стоимости внедрения решений, а также государственной поддержки экосистемы "умных городов". Ключевыми игроками этого рынка являются такие корпорации. как Huawei, IBM, Cisco, AT&T, Siemens, Oracle, Microsoft, Schneider Electric, Hitachi, Ericsson.

Наиболее перспективными сегодня с точки зрения потенциала в отечественных городах являются элементы "умного" ЖКХ, городской транспортной системы, а также решения в области интеллектуальных технологий управления качеством окружающей среды и здравоохранения. "Для России понятие Smart City применимо довольно условно, - утверждает Владимир Высоцкий, генеральный директор AT Consulting Восток. - Для государственных органов и граждан этот термин имеет совершенно разный смысл. Если обычные граждане ждут от "умного города" каких-то технологических чудес, то госорганы прежде всего стремятся решить насущные проблемы ЖКХ, транспорта, городского управления. "Умный город" - ведомственный проект Минстроя России, целью которого является цифровизация управления городским хозяйством. Уже сформулированы цели и задачи, подписаны соглашения на "пилоты", но пока нет главного - достаточного финансирования. Без федерального бюджета муниципалитеты не могут развернуть работу в полном объеме".

Фото: iStock
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Несмотря на то что в России концепция "умного города" применяется не слишком широко, некоторые подвижки в сторону создания цифрового будущего уже видны. Многие музеи широко используют современные технологии, позволяющие самостоятельно выбирать посетителю контент для прослушивания и просматривания. Так, в музее-заповеднике "Сталинградская битва" установлен анимированный макет города, позволяющий увидеть подробную историю битвы за Сталинград и изучить множество архивных документов, фото и видео на интерактивном дисплее.

Пожалуй, самым явным примером среди решений "умного города" в России является портал госуслуг. Количество зарегистрированных аккаунтов на нем уже 103 млн человек. Сервис позволяет записаться на прием к врачу, записать в детский сад ребенка, оформить загранпаспорт и многое другое.

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