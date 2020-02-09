Почему опасно покупать подержанную резину

Типичная ситуация - вы приобрели подержанный автомобиль, а вместе с ним прежний хозяин передал вам также и бывшую в употреблении зимнюю резину. В итоге вы стали обладателем сразу двух комплектов автомобильных покрышек, возраст которых в лучшем случае такой же, как у машины, которую вы купили. Как правило, речь идет о трех, четырех, пятилетней обувке, а иногда - и гораздо более "возрастной" резине. Самое интересное, что внешний вид всех восьми шин, плюс "запаски" в багажнике, может быть вполне приличным - нет видимых следов износа и ремонта. Однако будут ли видавшие виды шины служить вам верой и правдой еще как минимум два-три года? Давайте разберемся.

С виду новые, по факту изношенные

Мы не откроем Америки, сказав, что подержанные шины - это кот в мешке. Гипотетически возможен сценарий, когда вам передали действительно "не уставшие" покрышки, которым было уготовано по большей части гаражное хранение и короткие поездки от дома до офиса. Однако даже в этом случае не рассчитывайте, что новая по виду резина будет вести себя так же, как покрышка из магазина.

Дело в том, что с годами шины теряют эластичность. Это связано прежде всего с тем, что под воздействием кислорода и озона происходит утрата молекулярных связей в каучуке, являющегося основной составляющей шинного компаунда. Причем для зимних шин при низких температурах разрушение межмолекулярных связей идет быстрее.

Сколько живет покрышка

Максимальный срок эксплуатации шин в России определяется двумя стандартами ГОСТ 4754-97 и 5513-97 и составляет 10 лет со дня их выпуска. До пяти лет закон разрешает хранить резину до начала использования (на складе поставщика). Однако согласно независимым исследованиям ADAC (Всеобщий германский автоклуб), уже на третий год зимние покрышки утрачивают свои эксплуатационные качества, и от них стоит избавляться. Для справки - дата изготовления шины указана после надписи DOT на боковине.

Четыре цифры указывают на неделю и год изготовления. Например, индекс 1120 означает, что шина была выпущена на 11 неделе 2020 года. Как правило, резина изнашивается гораздо раньше, чем определенный ей жизненный цикл. Причина очевидна - естественный износ. Согласно регламенту ПДД, остаточная глубина протектора "легковушек" должна составлять не менее 1 мм, для зимних шин более 4 мм. Другие ограничения на эксплуатацию шин: внешние повреждения (пробои, грыжи, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

Какие факторы сокращают жизнь шины

Одним из главных врагов автомобильных покрышек является яркое солнце. Прямые солнечные лучи создают в пятне солнечного нагрева высокую температуру, что приводит к локальному расслаиванию шинного материала. Резина сильно страдает в частности тогда, когда машина стоит на приколе. По той же причине не следует хранить ничем не прикрытую резину на балконе или крыше гаража. После такого "солярия" сцепные свойства протектора резко ухудшаются, что провоцирует эффект неравномерного торможения, когда один сектор покрышки работает, а другой плывет и крошится.

Еще один убийца шин - вода, запускающая процесс коррозии корда при проколах и микротрещинах резины. Брекер намокает, внутри развивается ржавчина, и со временем металл разрушается, и несущий элемент покрышки теряет жесткость. Отсюда вывод - перед тем как установить подержанные шины на ваш автомобиль, внимательно осмотрите их и убедитесь в отсутствии следов ремонта. Особенно остерегайтесь ставить "отреставрированные" покрышки на переднюю ось. Из-за губительных свойств воды не стоит хранить шины также в "сыром" гараже, не защищенном от протечек. Вода умеет проникать во внутренние поры рассохшейся резины и подтачивать связующие волокна.

Наконец, настоящей бедой - иначе не назвать - для шин являются дорожные реагенты, которые не только плавят снег и лед, но и при смешивании с бензином, маслом и другими загрязнителями становятся для резины настоящим ядом. Кстати, в магазинах автозапчастей сегодня можно приобрести аэрозоли, или "кондиционеры для шин", способные на какое-то время защитить покрышки от реагентов. Такие препараты создают на поверхности покрышки защитный слой, препятствующий рассыханию и химическому разрушению.

Неправильное хранение и эксплуатация

Миной замедленного действия могут стать также неправильное хранение и эксплуатация шин. Хранить комплект резины следует в темном помещении при температура воздуха не ниже +5 градусов и не выше +20, вдали от отопительных труб. Лучше всего держать резину на дисках - так покрышки не деформируются. В этом случае рекомендуется подвешивать каждое колесо на специальный крюк в стене. Идеальное положение покрышек без дисков - горизонтальное, каждое колесо - на отдельном месте. Однако для такой схемы нужны хоромы. Поэтому приемлемо укладывать шины друг на друга горизонтально, а давление держать в пределах рекомендуемой нормы.

Грубейшими ошибками при эксплуатации является даже непродолжительная езда на спущенном (пробитом) колесе (страдает корд), езда на перекаченных и недокаченных шинах (чревато повышенным износом), а также агрессивная езда с быстрыми стартами, ускорениями и экстренными торможениями, не говоря уже о дрифте. К деформации корда ведут также наезды на бордюры и езда по разбитому асфальту и бездорожью.

Из вышесказанного следует, что на ходимость шин напрямую влияет характер, манеры вождения и опыт предыдущего владельца. Практичный хозяин, хранивший резину в сухом и проветриваемом гараже, равно как человек, практикующий спокойную езду, как правило, продлевает жизнь автомобильным покрышкам.