Президент внес поправки в закон о надзорном ведомстве страны

Поправки , которые утвердил Владимир Путин, касаются двух статей: 40 и 43 закона.

Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или степени магистра юриспруденции при обязательном наличии диплома бакалавра по этой же специальности. Кроме того, кандидат на должность прокурора должен обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами и также иметь состояние здоровья, которое позволит ему исполнять служебные обязанности. В предыдущей редакции закона говорилось о том, что на должность прокурора могут быть назначены все те, кто получил высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Ограничений для юристов-бакалавров не существовало.

То есть, согласно новым поправкам, требования к кандидатам на должности прокуроров будут более строгими. Правда, это положение закона не будет распространяться на правоотношения, которые возникли до вступления закона в силу. Также оно не будет действовать в отношении граждан, получивших высшее юридическое образование бакалавра по договорам о целевом обучении, заключенным до вступления закона в силу. Кстати, что касается целевого обучения будущих юристов, которые после окончания вуза обязаны поступать на службу в прокуратуру, то особенности заключения договора с ними будут определяться Генеральным прокурором.

Для тех же, кто нарушил договор целевого обучения и не станет прокурором, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. Ранее, согласно закону, нарушившие договор должны были возместить стоимость своего обучения.

Что касается остальных требований по назначению на прокурорскую должность, то они остались неизменными. Так, прокурором не может быть тот, кто имеет гражданство иностранного государства. Это же относится к имевшим судимость либо лишенным судом права занимать должности на госслужбе. Кроме того, подчиненные друг другу прокуроры не должны состоять в близком родстве или свойстве. Прокурором не сможет стать и тот кандидат, который откажется проходить процедуру допуска к сведениям, составляющим гостайну, которые будут использоваться в его работе.