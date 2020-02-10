Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 45, ст. 6327; N 48, ст. 6730; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; N 52, ст. 7538; 2018, N 32, ст. 5130) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 401 изложить в следующей редакции:

"1. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция", или высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации "магистр" при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция", или высшее образование по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей "Юриспруденция", с присвоением квалификации "юрист", обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.";

2) в статье 435:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Особенности заключения договора о целевом обучении с обязательством прохождения службы в органах и организациях прокуратуры определяются Генеральным прокурором Российской Федерации.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, получившие или получающие высшее юридическое образование на основании договора о целевом обучении, в случае неисполнения предусмотренных таким договором обязательств несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Положения пункта 1 статьи 401 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Требование о наличии высшего образования не ниже уровня магистратуры, предусмотренное пунктом 1 статьи 401 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), для назначения на должность прокурора не применяется к гражданам Российской Федерации, получившим высшее юридическое образование уровня бакалавриата на основании договоров о целевом обучении, заключенных с органами прокуратуры до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин