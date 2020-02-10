Новости

Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолета в Коми 19:42
В Париже проходит праздник русской литературы 19:40
В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500 19:29
Эйфелева башня "извинилась" перед туристами из-за сильнейшего урагана 19:24
Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой 19:22
СК завел дело после столкновения автобуса и фуры в Кузбассе 18:51
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину 18:39
Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев 18:30
Александр Вучич выразил обеспокоенность судьбой сербов в Черногории 18:27
По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело 18:27
Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА 18:06
В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем 18:03
Названа дата прощания с композитором Сергеем Слонимским 17:42
На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника 17:33
Чем российские Qashqai и X-Trail лучше импортных. 5 вопросов к Nissan 17:28
За четыре дня на дорогах Подмосковья поймали более 130 пьяных водителей 17:24
Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском 17:22
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек 17:06
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм" 17:04
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes 17:02
В центре Петербурга вылетевший на тротуар Mercedes сбил двух пешеходов 16:57
Врач объяснила, может ли развиться рак из-за горячего супа 16:48
Дзюба сделал дубль за две минуты в матче с ЦСКА 16:41
Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество 16:36
Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)

Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в статьи 401 и 435 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации""

Дата подписания 6 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"

Комментарии Российской Газеты

Президент внес поправки в закон о надзорном ведомстве страны

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 45, ст. 6327; N 48, ст. 6730; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; N 52, ст. 7538; 2018, N 32, ст. 5130) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 401 изложить в следующей редакции:

"1. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция", или высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации "магистр" при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция", или высшее образование по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей "Юриспруденция", с присвоением квалификации "юрист", обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.";

2) в статье 435:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Особенности заключения договора о целевом обучении с обязательством прохождения службы в органах и организациях прокуратуры определяются Генеральным прокурором Российской Федерации.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, получившие или получающие высшее юридическое образование на основании договора о целевом обучении, в случае неисполнения предусмотренных таким договором обязательств несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Положения пункта 1 статьи 401 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Требование о наличии высшего образования не ниже уровня магистратуры, предусмотренное пунктом 1 статьи 401 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), для назначения на должность прокурора не применяется к гражданам Российской Федерации, получившим высшее юридическое образование уровня бакалавриата на основании договоров о целевом обучении, заключенных с органами прокуратуры до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин