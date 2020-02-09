Пушков оценил слова Валенсы о российских репарациях Польше

На своей странице в Twitter он прокомментировал слова польского политика, который высмеял требования властей своей страны о репарациях со стороны России.

"Уже не раз отмечал: польская правящая элита живет в прошлом, не в настоящем, - отметил Алексей Пушков. - Так же считает экс-президент Польши Лех Валенса. Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее".

По его мнению, Валенса понимает, что компенсаций не будет ни от Москвы, ни от Берлина. А поднятый Варшавой шум вокруг этой темы сенатор назвал "ложной повесткой дня".