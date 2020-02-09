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09.02.2020 15:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Александр Горностаев: Около 25 тысяч человек прокладывают Московское метро

Текст: Любовь Проценко

Такую цифру назвал на Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби председатель совета директоров "Мосинжпроекта"Александр Горностаев.

Фото: Любовь Проценко / РГ
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Он рассказал, что с 2011 года "Мосинжпроект" стал не только проектировщиком, но и основным подрядчиком и заказчиком программы развития Московского метрополитена. Силами его работников уже построено 83 км новых линий, 42 станции. Буквально через месяц пассажиров примут еще шесть станций московской подземки. Сейчас круглосуточно строятся 42 станции метро и восемь электродепо.

По словам Александра Горностаева, сейчас усилия компании направлены на строительство Большой кольцевой линии метро, завершить которую поставлена задача к 2023 году: "После завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Кроме того, сегодня начата работа над проектами новых радиальных линий метро: Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской".

Напомню, Всемирный урбанистический форум (World Urban Forum) - это крупнейшее международное мероприятие по городскому развитию, проводимое один раз в два года в разных городах мира. Форум был основан ООН в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития городов, включая устойчивое развитие, урбанизацию, преодоление негативных последствий климатических изменений.

Главная тема Форума в этом году - "Города возможностей: соединяя культуру и инновации". Проходит он на площадке Национального Выставочного Центра Абу-Даби и организуется ООН-Хабитат в сотрудничестве с Департаментом городского планирования и муниципалитетов Абу-Даби.

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