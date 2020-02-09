Гимнастки из РФ победили во всех упражнениях на московском этапе Гран-при

В упражнениях с булавами победила Дарья Трубникова (23,100). Второй стала Дина Аверина (22,550), а замкнула тройку лидеров грузинка Саломе Пажава (21,000).

В упражнениях с лентами первая строчка досталась Авериной (21,350). Вслед за ней расположились россиянка Екатерина Селезнева (21,200) и спортсменка из Словении Екатерина Веденеева (19,400).

В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав наши гимнастки набрали 34,150 балла. Второе место заняла сборная Беларуси (31,250), третье - Узбекистана (29,150).

Чуть ранее сегодня Аверина победила в упражнениях с мячом, Селезнева - с обручем, российская сборная выиграла групповые упражнения с пятью мячами.

Добавим, что следующий этап Гран-при пройдет в Эстонии с 29 февраля по 1 марта.