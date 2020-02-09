В Бетховенском зале Большого театра на концерте в честь Дня дипломата собрались сотрудники министерства иностранных дел РФ, послы Японии, Кувейта, Южной Кореи, Польши, Турции, Бахрейна, Туниса, бизнесмены, политики, артисты - среди них Каталина Любимова, Ирина Хакамада, Роман Виктюк, Генри Резник, Светлана Хоркина и другие.

Открыл вечер спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, зачитав приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и поздравив дипломатов с профессиональным праздником.

Россия поддерживает дипломатические отношения со 193 государствами, в 146 из них открыты российские диппредставительства. Выбор даты праздника связан с возникновением первого дипведомства - Посольского приказа 10 февраля 1549 года. Один из организаторов вечера - Международный музыкальный проект "Российские музы - миру". Его президент Борис Рубин более 20 лет вносит весомый вклад в культурную дипломатию, формируя атмосферу доверия и взаимопонимания на мировой арене.

В концерте "Бетховен forever" прозвучали увертюра "Coriolan", два последних фортепианных концерта - Четвертый и Пятый в блестящем исполнении Камерного оркестра Большого театра под управлением Михаила Цинмана и победителя международного конкурса в Corato Никиты Галактионова, обладателя трех "Certificate оf Excellence", полученных после успешных концертов в знаменитом Карнеги-холле.

- Мой выбор неслучаен, - прокомментировал Никита Галактионов программу концерта. - В 2020 году мир отмечает 250-летие великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Где еще "поселиться" Бетховену как не в зале, носящем его имя.

А почему взяли эти концерты?

Никита Галактионов: Из соображений - "что нравится". Пятый - императорский. Он считается самым знаменитым. Очень редко исполнитель играет оба концерта в один вечер. Они многословные, многонотные. В них много пассажей. "Император" покоряется не каждому, требуя от исполнителя филигранной техники, физической силы. Это музыка человека, который услышал мир. Неслучайно музыка Бетховена стала гимном Евросоюза.

Волновались перед выходом?

Никита Галактионов: Я из тех артистов, для которых сцена - "плюс". Перед выходом у меня нет обморочного состояния, бешеного волнения. Напротив, сцена вдохновляет, мобилизует, раскрывает…

- Долгожданный талант, - прокомментировала игру Никиты вдова знаменитого режиссера Каталина Любимова.- Совершенная работа!

На бис 24-летний пианист Никита Галактионов исполнил ноктюрн Шопена № 20, прозвучавший после смерти композитора, а также в историческом фильме "Пианист", за который Роман Полански удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.