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09.02.2020 22:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Император" покорен

В Большом театре с успехом прошел концерт, посвященный Дню дипломатического работника
Текст: Татьяна Хорошилова
В Бетховенском зале Большого театра на концерте в честь Дня дипломата собрались сотрудники министерства иностранных дел РФ, послы Японии, Кувейта, Южной Кореи, Польши, Турции, Бахрейна, Туниса, бизнесмены, политики, артисты - среди них Каталина Любимова, Ирина Хакамада, Роман Виктюк, Генри Резник, Светлана Хоркина и другие.

Открыл вечер спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, зачитав приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и поздравив дипломатов с профессиональным праздником.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля
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Россия поддерживает дипломатические отношения со 193 государствами, в 146 из них открыты российские диппредставительства. Выбор даты праздника связан с возникновением первого дипведомства - Посольского приказа 10 февраля 1549 года. Один из организаторов вечера - Международный музыкальный проект "Российские музы - миру". Его президент Борис Рубин более 20 лет вносит весомый вклад в культурную дипломатию, формируя атмосферу доверия и взаимопонимания на мировой арене.

В концерте "Бетховен forever" прозвучали увертюра "Coriolan", два последних фортепианных концерта - Четвертый и Пятый в блестящем исполнении Камерного оркестра Большого театра под управлением Михаила Цинмана и победителя международного конкурса в Corato Никиты Галактионова, обладателя трех "Certificate оf Excellence", полученных после успешных концертов в знаменитом Карнеги-холле.

- Мой выбор неслучаен, - прокомментировал Никита Галактионов программу концерта. - В 2020 году мир отмечает 250-летие великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Где еще "поселиться" Бетховену как не в зале, носящем его имя.

А почему взяли эти концерты?

Никита Галактионов: Из соображений - "что нравится". Пятый - императорский. Он считается самым знаменитым. Очень редко исполнитель играет оба концерта в один вечер. Они многословные, многонотные. В них много пассажей. "Император" покоряется не каждому, требуя от исполнителя филигранной техники, физической силы. Это музыка человека, который услышал мир. Неслучайно музыка Бетховена стала гимном Евросоюза.

Фото: Пресс-служба Мариинского театра
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Волновались перед выходом?

Никита Галактионов: Я из тех артистов, для которых сцена - "плюс". Перед выходом у меня нет обморочного состояния, бешеного волнения. Напротив, сцена вдохновляет, мобилизует, раскрывает…

- Долгожданный талант, - прокомментировала игру Никиты вдова знаменитого режиссера Каталина Любимова.- Совершенная работа!

На бис 24-летний пианист Никита Галактионов исполнил ноктюрн Шопена № 20, прозвучавший после смерти композитора, а также в историческом фильме "Пианист", за который Роман Полански удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

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