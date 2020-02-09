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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взнос с возвратом

Еще одна категория жильцов освобождается от платы за капремонт
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Собственники квартир в населенных пунктах, которые решением властей признаны закрывающимися, освобождаются от уплаты взносов на капремонт. Дома в таких городах и поселках будут исключаться из региональных программ капремонта. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Сейчас обсуждается скорое закрытие десяти поселков в Магаданской области (Транспортный, Мадаун, имени Гастелло, Радужный, Большевик, Ударник, Широкий, Штурмовой, Галимый и Верхний Балыгычан) и двух сел в Приморье (Таежное и Молодежное), там живет около 1090 семей. "В Магаданской области это, как правило, поселки, которые возникали около золотодобывающих артелей. Золото исчерпалось. Других градообразующих предприятий там нет. Поэтому федеральной межведомственной комиссией было принято заключение о целесообразности закрытия этих поселков. Однако распоряжения правительства об этом пока нет", - говорит зампред Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Собираемость платежей за капремонт по итогам 2019-го достигла 94%

Со следующего месяца после принятия властями окончательного решения о расселении жители поселков вплоть до переезда смогут не платить взносы на капремонт. Остаток суммы, накопленной на капремонт в предыдущие годы и не потраченной на эти работы, жителям должны вернуть пропорционально размеру уплаченных взносов. Пока жители будут оставаться в своих домах (а на расселение может уйти несколько месяцев и даже лет), в зданиях будет проводиться "поддерживающий" ремонт - при необходимости там, к примеру, залатают текущую крышу. Дома в опустевших поселках будут снесены или законсервированы.

Как отмечает Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), пока остается неурегулированным важный момент: кто будет компенсировать региональному оператору средства, потраченные ранее на ремонт домов в этих поселках, если накопленных конкретным домом сумм недостаточно для покрытия таких расходов. "Эти расходы было бы целесообразнее возмещать за счет средств регионального бюджета, поскольку субъект РФ несет субсидиарную ответственность перед собственниками помещений других многоквартирных домов, чьи средства были использованы на проведение капремонта", - считают в АРОКР.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область ДФО Приморский край Комментарии к документам

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