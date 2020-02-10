Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 13-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 30, ст. 4264; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 1, ст. 19; N 27, ст. 4288; 2017, N 1, ст. 10; N 27, ст. 3946; N 31, ст. 4806; N 52, ст. 7922; 2018, N 31, ст. 4815; N 49, ст. 7506) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 статьи 168 слово "реконструкции;" заменить словами "реконструкции. В соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в региональную программу капитального ремонта не включаются многоквартирные дома, расположенные на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации (далее - закрывающиеся населенные пункты). Исключение таких многоквартирных домов из региональной программы капитального ремонта осуществляется на дату ее актуализации в связи с принятием решения о закрытии населенного пункта;";

2) в части 2 статьи 169 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории закрывающегося населенного пункта.", слово "такого" исключить, дополнить словами "или о признании населенного пункта закрывающимся";

3) часть 2 статьи 174 дополнить предложением следующего содержания: "В случае принятия решений о закрытии населенного пункта и об исключении многоквартирных домов, расположенных на его территории, из региональной программы капитального ремонта средства фонда капитального ремонта распределяются между собственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений, за вычетом израсходованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме.".

Президент Российской Федерации В. Путин