Бас Абдразаков: Ко мне нередко подходят и говорят, что слушают мои записи

Третий международный фестиваль Ильдара Абдразакова в этом году будет Джузеппе Верди. 15 февраля он откроется в филармонии Екатеринбурга, затем перелетит в Уфу, Казань и завершится 26 февраля программой "Верди-гала" в Большом зале Московской консерватории. А прежде, 11 февраля, всемирно известный бас выступит в Реквиеме Верди в Мариинском театре. Ильдар Абдразаков рассказал "РГ" о географии программы, его участниках и своих новых достижениях.

В Уфе в программе фестиваля вы покажете "Аттилу" Верди, и с вами в этом спектакле будут выступать итальянский тенор Лучано Ганчи и молодой российский баритон Сергей Кайдалов, лауреат конкурса королевы Сони в Осло. По какому принципу выбрали состав?

Ильдар Абдразаков: Кстати, 13 марта "Аттилу" можно будет услышать и на Исторической сцене Большого театра. Что касается состава, то мы стремимся собирать вместе именитых, востребованных в мире оперных звезд и молодых талантливых, начинающих свой путь вокалистов. Одна из главных миссий нашего фестиваля - поддержка молодых дарований. Образовательная программа, организованная моим Фондом поддержки и продвижения молодых талантов, пройдет в Екатеринбурге, Казани и Москве. Вместе с Лучано Ганчи мы проведем серию мастер-классов, по итогам которых отберем наиболее талантливых певцов для выступлений в концерте фестиваля. Лучано - итальянец, и ему точно будет что посоветовать молодым певцам в работе над стилем, над конкретными партиями. Молодым певцам важно услышать советы от носителей языка. Фестиваль начнется в Екатеринбурге, где концерт продирижирует Михаил Татарников, потом переедем в Уфу, затем в Казань, где за пульт оркестра Татарстана встанет Александр Сладковский, а завершится тур в Москве масштабным "Верди-гала" с участием Сони Йончевой, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи и моим в сопровождении оркестра театра "Новая опера" под управлением Михаила Татарникова.

Соню Йончеву сравнивают с Марией Каллас. Вам доводилось прежде с ней выступать?

Ильдар Абдразаков: Возможно, у них есть что-то общее. С Каллас я не был знаком, поэтому не могу тут ничего сказать. Но Соня, вероятно, слушала много записей Каллас. Мы с Соней пели в "Дон Карлосе" в Париже в постановке Кшиштофа Варликовского. Она прекрасная певица с очень красивым голосом, умный музыкант, очень женственная, с ней удобно выступать на сцене. Звездности она лишена, любит посмеяться и пошутить.

У вас тоже был период подражания кому-то?

Ильдар Абдразаков: Да, я в свое время тоже слушал очень много записей, продолжаю и сейчас. Моими кумирами были американский бас Сэмюэл Реми, болгарин Николай Гяуров. У каждого учишься чему-то интересному, красивому, например, густоте звучания. Ничего плохого в этом не вижу. Хуже, когда этап подражания задерживается и оборачивается шаржем, тогда становится смешно.

Когда-то подражали Каллас и Гяурову, сегодня - Анне Нетребко и, наверняка, уже и Ильдару Абдразакову?

Ильдар Абдразаков: Неужели я такой взрослый?! Хотя да, не скрою, ко мне нередко подходят и говорят, что слушают мои записи. Я всех благодарю, думая при этом, что ведь и сам когда-то слушал Гяурова, Рэми, Паваротти, а сегодня новые поколения растут уже на моих записях.

Недавно вы выпустили на "Дойче граммофон" сольный альбом с басовыми ариями Верди, ставший заметным событием за последние несколько десятилетий. Записать сегодня сольный диск на крупном лейбле под силу только очень крупному артисту.

Ильдар Абдразаков: За моей спиной 20 лет международной карьеры, сцены, на которых я выступаю, говорят сами за себя. С "Дойче граммофон" у меня есть эксклюзивный контракт, но компания сама выбирает артистов. Для них это бизнес - раскрутить, продать, заработать. Другие компании также мне предлагают делать записи опер, но когда узнают, что у меня эксклюзивный контракт, у многих опускаются руки: надо договариваться о предоставлении прав. Так что с одной стороны хорошо иметь эксклюзив, а с другой - не очень.

Новый диск получился этапным для вас?

Ильдар Абдразаков: Это этап в определенный момент времени. Сегодня я записал бы этот диск немного по-другому и в другом месте. Когда я однажды встречался с Паваротти у него дома, спросил, как он относится к своим записям, сделанным в молодые годы? Он сказал: "Знаешь, я ко всем своим записям отношусь прекрасно, потому что на всех из них я в определенный момент времени". Записали, поехали дальше.

Мне довелось наблюдать за тем, с каким удовольствием вы даете мастер-классы.

Ильдар Абдразаков: Да, а кому будет надо, если проводить их без удовольствия? Бывают мученические репетиции, бывает попадаешь в постановку с режиссером, с которым трудно работать, но и тогда ищешь позитивные моменты, чтобы сбросить тяжелый груз. Надо уметь находить в работе момент развлечения. Так у меня было с "Князем Игорем" в Париже. Первые дни нашей работы с режиссером Барри Коски были непростые. Но вскоре я уловил его характер. Когда в ответ на мои импровизации он говорил "Замечательно, так и оставь!", я понял, что с чувством юмора у Барри все в порядке. Дальше мы двигались в диалоге.

В этом "Князе Игоре" вам пришлось так часто падать. Как живы остались?

Ильдар Абдразаков: У меня же были наколенники. Я в детстве занимался классической борьбой, а первое, чему там учат, - падать, чтобы кости не переломать. Это мне и помогло в "Князе Игоре". В "Борисе Годунове" в Париже я тоже падал с профессиональным знанием дела. В 2021 году я спою Годунова в Монте-Карло, где исполнял его Федор Шаляпин.

За эти годы вы невероятно сильно выросли в актерском плане. Это пришло с появлением более драматических ролей?

Ильдар Абдразаков: В таких партиях, как Князь Игорь или Борис Годунов, необходим синтез вокальных данных, игры, больших эмоций. Можно, конечно, просто хорошо спеть, но я просто так не могу. Выходя на сцену, я должен сделать на 200% все, на что я способен в этот момент. Мы ведь все живьем работаем. Это не то, что поставил флэшку и вперед. Когда наступает определенное время, ты начинаешь по-другому и мыслить, и петь. Опыт прожитых лет дает о себе знать. Мы все передаем через голос.

Вам предстоит в этом году исполнить Бориса Годунова на Зальцбургском фестивале.

Ильдар Абдразаков: Да, но, величайшему моему сожалению, уже без Мариса Арвидовича Янсонса за пультом. Я рыдал, узнав о его кончине. Уникальный дирижер, выдающаяся личность, необыкновенный, теплый и душевный человек, очень скромный. Мы с ним не раз встречались, но никогда не сотрудничали, а я очень надеялся, что это наконец случится. Помню, как он приходил на репетиции "Реквиема" Верди, когда мы готовили его с Риккардо Мути. Можете себе представить, что Янсонс приходил с клавиром и отмечал все нюансы, на которые обращал внимание Риккардо! Мути его обожал, очень любил. А в Зальцбурге теперь я буду петь в спектакле, которым будет руководить Туган Сохиев.