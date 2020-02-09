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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог назвал способный довести до рака продукт

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно различным исследованиям, есть масса факторов, касающихся питания, которые так или иначе могут повлиять на развитие злокачественной опухоли.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Однако к доказанным факторам относятся - регулярное употребление в больших количествах красного и химически обработанного мяса, а также недостаток в рационе клетчатки. Последняя содержится в отрубях, орехах, крупах, бобовых, овощах и фруктах.

- Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом, - пояснил онколог Андрей Пылев.

Кроме того, врач порекомендовал не есть чрезмерно горячую пищу - такая практика также может грозить развитием рака, передает телеканал "Звезда".

Ранее доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете" объяснил, что при переваривании мясных продуктов образуются канцерогены индол и скатол. Поэтому такая пища потенциально опасна с точки зрения развития рака кишечника. Также врач посоветовал при мастопатии не пить много кофе и не есть много шоколада.

Общество Здоровье СФО Онкология: как победить рак

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