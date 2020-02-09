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09.02.2020 14:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека получили травмы при жесткой посадке самолета в Коми

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

Двое пассажиров обратились за помощью к врачам после жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Республики Коми.

Следователи начали проверку жесткой посадки самолета в Коми

В санитарную часть аэровокзала пришли двое пассажиров. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Напомним, в 12.27 при заходе на посадку в аэропорт Усинска самолет Boeing, выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. На борту лайнера находилось 94 человека - 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет развернуло на 90 градусов. Но пассажиры и члены экипажа смогли самостоятельно покинуть борт.

Сейчас, по данным пресс-службы администрации Коми, аэропорт Усинска закрыт для ликвидации последствий ЧП. Степень повреждения самолета устанавливается.

По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что при посадке у самолета сложилась стойка шасси. Северо-Западное следственное управление СК на транспорте начало проверку всех обстоятельств случившегося.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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