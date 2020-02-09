Петербуржца арестовали за обман осужденного ректора на 16 млн рублей

В Петербурге Пушкинский районный суд арестовал мужчину, которого подозревают в обмане бывшего ректора Аграрного университета. Высокопоставленный работник вуза оказался под следствием, а мужчина пообещал за 16 миллионов рублей избавить его от проблем.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, суть договоренности была в том, что мужчина обещал бывшему ректору изменить его статус с обвиняемого на свидетеля. Свои услуги посредник оценил дорого.

У бывшего ректора, которого обвиняли в растрате, имелось три миллиона рублей, еще 13 он взял в долг.

Деньги были переданы посреднику, а в жизни самого экс-ректора Александра Ефимова ничего не менялось. В декабре прошлого года его приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, он должен вернуть вузу 28 миллионов рублей.

За месяц до вынесения приговора, когда экс-ректор уже понимал, что никакой смены статуса не предвидится, он написал заявление в правоохранительные органы, что стал жертвой обмана.

В минувшую пятницу в Петербурге был задержан предполагаемый посредник. На судебном заседании он заявил, что не считает себя виноватым, арестовывать его не надо, так как он имеет множество регалий. Представители Следственного комитета по Санкт-Петербургу ходатайствовали о заключении мужчины под стражу, мотивируя это тем, что тот может скрыться от следствия, своего жилья у него в городе нет. На что сам подозреваемый заявил, что несмотря на отсутствие постоянного места работы, в месяц он получает от 100 до 700 тысяч рублей на творческой и консультационной деятельности и без проблем может купить квартиру в Петербурге.

Однако суд согласился с позицией следствия и до 13 марта мужчина будет находиться под арестом.