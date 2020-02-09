Новости

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека 13:13
Полиция РК пообещала наказывать "шутников", спекулирующих на коронавирусе 13:08
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына 13:06
Петербуржца арестовали за обман осужденного ректора на 16 млн рублей 13:05
СМИ: МОК и ИИХФ готовы выполнить требования НХЛ для участия лиги в ОИ-2022 12:49
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 27 12:38
"Спартак" продлил контракт с Ещенко в день рождения игрока 12:29
Власти КНР разрешили вывезти из Уханя китайских родственников корейцев 12:15
В Сочи загорелась общеобразовательная школа 12:04
МИД РФ сообщил о трудностях в переговорах о перемирии между США и талибами 12:01
США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса 12:01
Сериал "Домашний арест" Семена Слепакова покажут по ТВ 11:54
В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости 11:40
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП под Новосибирском 11:18
МИД Украины расстроился из-за нового санкционного механизма Совета Европы 11:17
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи 11:07
В Москву возвращается аномальное тепло 11:06
В Кузбассе четыре человека пострадали при падении снега с крыши 11:05
В Бурятии дроны помогли артиллерии уничтожить более 300 целей 11:01
В Норильске 30 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте 10:50
В Ленобласти три человека утонули в карьере 10:49
Серена Уильямс потерпела первое в карьере поражение в Fed Cup 10:43
В Сочи синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза 10:42
Три человека погибли в ДТП под Иркутском 10:34
Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржца арестовали за обман осужденного ректора на 16 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Пушкинский районный суд арестовал мужчину, которого подозревают в обмане бывшего ректора Аграрного университета. Высокопоставленный работник вуза оказался под следствием, а мужчина пообещал за 16 миллионов рублей избавить его от проблем.

В Петербурге закрыли дело о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, суть договоренности была в том, что мужчина обещал бывшему ректору изменить его статус с обвиняемого на свидетеля. Свои услуги посредник оценил дорого.

У бывшего ректора, которого обвиняли в растрате, имелось три миллиона рублей, еще 13 он взял в долг.

Деньги были переданы посреднику, а в жизни самого экс-ректора Александра Ефимова ничего не менялось. В декабре прошлого года его приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, он должен вернуть вузу 28 миллионов рублей.

За месяц до вынесения приговора, когда экс-ректор уже понимал, что никакой смены статуса не предвидится, он написал заявление в правоохранительные органы, что стал жертвой обмана.

В минувшую пятницу в Петербурге был задержан предполагаемый посредник. На судебном заседании он заявил, что не считает себя виноватым, арестовывать его не надо, так как он имеет множество регалий. Представители Следственного комитета по Санкт-Петербургу ходатайствовали о заключении мужчины под стражу, мотивируя это тем, что тот может скрыться от следствия, своего жилья у него в городе нет. На что сам подозреваемый заявил, что несмотря на отсутствие постоянного места работы, в месяц он получает от 100 до 700 тысяч рублей на творческой и консультационной деятельности и без проблем может купить квартиру в Петербурге.

Однако суд согласился с позицией следствия и до 13 марта мужчина будет находиться под арестом.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов