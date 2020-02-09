Следователи начали проверку жесткой посадки самолета в Коми

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало проверку обстоятельств, при которых самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

В аэропорт Усинска выехал следователь.

Напомним, сегодня в 12.27 при посадке в аэропорту самолет, выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, это произошло из-за того, что при посадке у авиалайнера сложилась стойка шасси.

На борту находились 96 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал.