В Ленобласти завершилась первая баха "Северный лес"

Так, первое место у экипажа, в составе Алдиса Вилцанса и Александра Горькова, второе - у Анатона Мельникова и Антона Николаева. В абсолютном зачете по итогам заезда Вилцанс оказался на десятой позиции, Мельников - на одиннадцатой.

Баха - это заезды по закольцованной трассе. Такой форма ралли-рейдов в России используется впервые. Как рассказал "РГ" Антон Мельников, заезды получили экстремальными.

- Температура поднялась выше ноля и растаявший снег превратил трассу в грязевой спецучасток. Треснувший лед в ручьях грозил порезать покрышки. А многие повороты невозможно было проходить в скольжении, так как после первого прохода по трассе, машины на боевом шипе, разрыли дорогу до голой земли, - признался Антон.

В первый день участники проходили 94-километровые отрезки с одной стороны, во второй день состязаний им нужно было двигаться с другой стороны кольца. То, что трасса была хоть немного знакома участникам, немного облегчило прохождение особо опасных участков.

Стоит отметить, что результаты участников на этапе Кубка мира и Чемпионата России несколько отличаются. Это объясняется разными требованиям к машинам. На этапах Кубка мира они довольно жесткие и многие автомобили, допущенные к соревнованиям на Чемпионате России не смогут быть допущены на гонки в своем классе на международных состязаниях.