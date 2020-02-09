Новости

Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество 16:36
Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии 16:11
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми 16:10
Сергей Левкин: Москва упростит административные процедуры в строительстве 16:05
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек 15:55
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны 15:38
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео 15:29
Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе 15:27
Александр Горностаев: Около 25 тысяч человек прокладывают Московское метро 15:13
В Петербурге умер автор музыки к "Республике ШКИД" Сергей Слонимский 15:11
Сергей Черемин: Иностранным послам покажут кластеры, строящиеся в Новой Москве 15:02
Два человека получили травмы при жесткой посадке самолета в Коми 14:59
В Сочи при пожаре в частном доме погибла женщина 14:46
Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено 14:22
В Кузбассе произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика 14:11
Следователи начали проверку жесткой посадки самолета в Коми 14:09
Названа причина жесткой посадки самолета на севере Коми 14:03
Лучше "Абрамса": Названы преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3" 14:00
Умер актер из "Стартрека" Кевин Конуэй 13:59
Под Владимиром полицейский устроил драку у кафе 13:57
Победившая рак вокалистка "Тату" Юля Волкова перенесла новую операцию 13:55
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в центре Астрахани 13:52
Джонни Депп предоставил 87 видеодоказательств того, что жена его била 13:50
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Коми 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 15:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге умер автор музыки к "Республике ШКИД" Сергей Слонимский

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

В Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский. Именно он написал музыку к таким картинам как "Республика ШКИД", "Интервенция", "Таинственная стена".

Как передает ТАСС, о смерти композитора сообщил президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.

Имя Сергея Слонимского широко известно любителям музыки. Он написал музыку для нескольких опер: "Мастер и Маргарита", "Мария Стюарт", "Гамлет". Самая известная опера Слонимского называется "Виринея", она рассказывает о жизни крестьян в русской деревне в годы революции. Опера была написана в 1967 году, поставлена через семь лет.

В 1971 году на музыку Сергея Слонимского был поставлен балет "Икар". Его премьера прошла на сцене Кремлевского Дворца Съездов. Также балет до 1977 года шел на стене Мариинского театра, в Петербурге, тогда он назывался Ленинградским театром оперы и балета имени Кирова.

Также Слонимский писал сочинения для оркестра, для хора, для камерных сцен.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста