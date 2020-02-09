В Петербурге умер автор музыки к "Республике ШКИД" Сергей Слонимский

В Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский. Именно он написал музыку к таким картинам как "Республика ШКИД", "Интервенция", "Таинственная стена".

Как передает ТАСС, о смерти композитора сообщил президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.

Имя Сергея Слонимского широко известно любителям музыки. Он написал музыку для нескольких опер: "Мастер и Маргарита", "Мария Стюарт", "Гамлет". Самая известная опера Слонимского называется "Виринея", она рассказывает о жизни крестьян в русской деревне в годы революции. Опера была написана в 1967 году, поставлена через семь лет.

В 1971 году на музыку Сергея Слонимского был поставлен балет "Икар". Его премьера прошла на сцене Кремлевского Дворца Съездов. Также балет до 1977 года шел на стене Мариинского театра, в Петербурге, тогда он назывался Ленинградским театром оперы и балета имени Кирова.

Также Слонимский писал сочинения для оркестра, для хора, для камерных сцен.