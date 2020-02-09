В гости к новоселам мы пришли с номером "РГ", в котором опубликовали их фотографию на пепелище. Фото: Галина Симкина

До недавнего времени большая семья жила в стареньком щитовом доме на улице Лесной, 75. Двое сыновей уже выросли, но оба продолжают жить с мамой, а трое младших - школьники. Три года назад Светлана Ивановна стала бабушкой, причем сейчас с ней живет и трехлетний внук: его непутевая мамаша, бросив ребенка на отца, несколько месяцев назад в поисках лучшей жизни умчалась в неизвестном направлении.

И вот в дом нагрянула беда. 26 января Светлана с тремя младшими детьми отправилась в магазин за покупками, один из старших сыновей уехал на заработки, а дома остался маленький внук со своим папой.

- Мы уже возвращались, когда мимо промчались пожарные машины, - вспоминает Светлана. - Я и предположить не могла, что это горит наш дом. Хорошо, что все живы остались: Саша, схватив в охапку сынишку, успел выскочить на улицу.

Причиной пожара, как установили специалисты, стало короткое замыкание электропроводки. Спасатели возгорание быстро ликвидировали, но жилище, где обитала многодетная семья, пришло в полную негодность.

- В доме лишь стены уцелели, а мы остались в том, в чем вышли на улицу, - говорит Светлана Ивановна. - Огонь уничтожил школьную форму и учебники троих младших детей, постельные принадлежности, одежду и кухонную утварь. Я почти сутки не могла выйти из шока и просто не знала, как жить дальше. Но благодаря вашему участию поверила в свои силы. Спасибо добрым людям, откликнувшимся на ваш призыв.

Тут надо пояснить, что после истории со здешним сиротой Василием Попковым, которого при активном участии "РГ" удалось защитить от произвола правоохранителей, "Российская газета" стала в Апшеронском районе очень популярной. "Вы помогли нашему Василию, помогите и многодетной семье погорельцев", - обратились к нам местные жители. И так случилось, что о ЧП на улице Лесной районные чиновники узнали именно от нас. После того как сначала на сайте, а затем в региональном выпуске "РГ"-Неделя - Кубань - Северный Кавказ" вышла заметка "Пепелище на Лесной" с телефоном многодетной мамы, резонанс пошел на всю страну.

- Звонили не только из разных районов Кубани, но и из других российских регионов, - рассказывает Полицына. - Семья из Калужской области предложила перебираться к ним - обещала отдать нам полдома с 15 сотками земли. Спасибо, конечно, но думаю, мы останемся здесь, в Апшеронске, и искать приют в другом регионе не придется. Я теперь на собственном опыте убедилась, как много на белом свете хороших людей.

Номер сотового телефона Светланы Ивановны привязан к банковской карте, на которую поступает ее заработная плата и пособия на детей. И как только мы опубликовали его на сайте, пошли звонки, а следом стали поступать деньги.

- Кто присылал 50 рублей, а кто 500, а в сообщениях желали нам не падать духом, - продолжает многодетная мама. - Я не могла сдержать слез, когда читала их своим ребятам.

Ее младшие дети неделю не ходили в школу - просто не в чем было. Но как только в СОШ N 4, где они учатся, узнали о пожаре, сразу стали помогать - и педагоги, и ученики. У детей теперь есть все необходимое для занятий, они одеты, обуты и уже не пропускают уроки. А уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева по просьбе "РГ" подключила к этой благотворительной акции общественников и волонтеров. Но сначала Татьяна Федоровна сама приехала в Апшеронск.

- Статью в "РГ" мы перепечатали на своем сайте, - поясняет она. - А приехав в Апшеронск, нашла Светлану у родственников. Было видно, что она безмерно устала, но глаза сквозь печаль светились любовью. Тут дети из школы вернулись, окружили маму, а она каждого приголубила. В общем, меня сразу подкупила царящая в этой большой семье атмосфера. Студенты-волонтеры привезли книги и канцтовары, мои коллеги собрали "гуманитарку" - все было принято с большой благодарностью. От Полицыных пошла в районную администрацию, где обратилась к главе с просьбой максимально быстро оказать пострадавшей семье государственную помощь. Договорились, что мы из Краснодара передадим мебель, и на следующий день за ней прислали машину, которая отвезла в Апшеронск постельные принадлежности, кухонную утварь, продукты питания - все это передали несколько краевых общественных организаций. Светлана Ивановна потом звонила с благодарностью, рассказала, что уже получила в органах соцзащиты положенные выплаты, поддержка идет и от земляков. Это замечательно. Ведь дети Светланы увидели, что мир полон добрых и отзывчивых людей. И когда они вырастут, я уверена, так же протянут руку помощи нуждающимся.

У многодетной мамы мужская работа - она токарь по металлу в городских теплосетях. Руководство предприятия поручило юристу оформить необходимые документы и передать их в муниципалитет. Замглавы администрации Апшеронского городского поселения Наталья Покусаева пообещала в оперативном порядке решить вопрос с предоставлением обездоленной семье временного жилья из маневренного фонда городского поселения. И свое обещание сдержала.

- Погорельцам с улицы Лесной до октября выделена однокомнатная квартира со всеми удобствами, - рассказала она корреспонденту "РГ". - Наш сотрудник уже передал ей ключи.

На улицу Лесную они теперь вряд ли вернутся: дом, по заключению специалистов, восстановлению не подлежит. Поскольку он не по их вине пришел в негодность, Полицыны имеют право на получение квартиры от муниципалитета. Но ждать ее можно долго: очередь длинная. На семейном совете решили, что будут строиться на новом месте.

Благодаря добрым людям дети Светланы сейчас одеты, обуты, накормлены и у них снова есть крыша над головой

- Этот старенький домик на Лесной улице достался мне в наследство, - поясняет Светлана Ивановна. - А мы давно думали строиться на новом участке. На средства материнского капитала за младшую дочку приобрели стройматериалы, по весне зальем фундамент под новый дом. Старшие сыновья у меня рукастые, да и земляки обещали помочь со стройкой.

На Кубани раньше так и было: новое жилье для погорельцев возводили всем миром. Надеемся, так случится и на этот раз. Для читателей "РГ", готовых принять участие в этой благотворительной акции, еще раз сообщаем номер телефона Светланы Ивановны Полицыной: 8(928) 46-99-705.