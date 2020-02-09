В Сочи синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза

Сегодня, 9 февраля, в прибрежной зоне Сочи ожидается сильный мороз, температура воздуха местами опустится до -11 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Накануне ночью в Сочи выпал снег, днем столбики термометра опустились до -2 градусов, местами гололедица.

Спасатели просят жителей и гостей Сочи быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, в случае необходимости выезда оснастить его зимней резиной. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру "112".